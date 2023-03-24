限制有責配偶訴請離婚部分違憲 2年內須修法

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民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者林長順台北24日電）憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。

民法第1052條第1項規定10款得訴請裁判離婚的事由，民國74年增訂第2項規定，有前項10款以外重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方也可以請求離婚。但書則規定，其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤及方姓、高姓民眾等人主張，民法第1052條第2項但書規定，限制人民受憲法保障的婚姻自由並違反憲法比例原則、平等原則，分別聲請釋憲。憲法法庭合併多案於去年11月15日進行言詞辯論，今天下午宣示判決。

憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定，原則上與憲法第22條保障婚姻自由之意旨尚屬無違。

不過，憲法法庭認為，相關規定不分難以維持婚姻之重大事由發生後，是否已逾相當期間，或該事由是否已持續相當期間，一律不許唯一有責配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪其離婚的機會，而可能導致個案顯然過苛之情事，於此範圍內，與憲法保障婚姻自由的意旨不符。

憲法法庭表示，相關機關應自本判決宣示之日起2年內，依判決意旨妥適修正。逾期未完成修法，法院就此等個案，應依本判決意旨裁判。

判決中也提出修法方向，包括難以維持婚姻的重大事由發生後，必須經過多少時間或是否已持續相當期間，以認定婚姻破綻，這必須由立法者決定。

另外，立法者得參酌外國立法例，放寬離婚事由，以因應社會變遷，並同時採取相關配套措施，使無責或弱勢配偶及未成年子女之權益，在裁判離婚程序中，受到及時有效的法律保護與救濟，並獲取公平的實質補償，才符合法律秩序維護與國民法感情之期待。（編輯：張銘坤）1120324