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首頁 / 社會

有責配偶不得訴請離婚 憲法法庭判決部分違憲

2023/3/24 15:06（3/24 17:34 更新）
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民法規定，婚姻破綻責任重者不准訴求離婚，有民眾及法官認為限制憲法保障的婚姻自由及違反比例原則、平等原則，聲請釋憲。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林長順台北24日電）民法規定，婚姻破綻責任重者不准訴求離婚，有民眾及法官認為限制憲法保障的婚姻自由及違反比例原則、平等原則，聲請釋憲。憲法法庭今天判決部分違憲，須2年內修法。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」。

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤及方姓、高姓民眾等人主張，民法第1052條第2項但書規定，限制人民受憲法保障的婚姻自由並違反憲法比例原則、平等原則，分別聲請釋憲。

憲法訴訟法新制去年上路後，憲法法庭合併多案於去年11月15日進行言詞辯論，辯論終結。憲法法庭今天下午宣示判決。（編輯：張銘坤）1120324

#朱政坤
#高雄市
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朱政坤
有責配偶不得訴請離婚釋憲案 憲法法庭3/24宣判
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