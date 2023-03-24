有責配偶不得訴請離婚 憲法法庭判決部分違憲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民法規定，婚姻破綻責任重者不准訴求離婚，有民眾及法官認為限制憲法保障的婚姻自由及違反比例原則、平等原則，聲請釋憲。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）民法規定，婚姻破綻責任重者不准訴求離婚，有民眾及法官認為限制憲法保障的婚姻自由及違反比例原則、平等原則，聲請釋憲。憲法法庭今天判決部分違憲，須2年內修法。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」。

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤及方姓、高姓民眾等人主張，民法第1052條第2項但書規定，限制人民受憲法保障的婚姻自由並違反憲法比例原則、平等原則，分別聲請釋憲。

憲法訴訟法新制去年上路後，憲法法庭合併多案於去年11月15日進行言詞辯論，辯論終結。憲法法庭今天下午宣示判決。（編輯：張銘坤）1120324