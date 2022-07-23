失業率上揚 國民黨促政府拿出具體行動解決問題

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨今天表示，失業率近幾個月呈現上揚態勢，在失業與通膨的雙重壓力之下，人民的日子更是苦上加苦，政府不要只會喊口號、拚選舉，應拿出具體行動與措施，為人民解決問題。

主計總處22日公布6月失業率為3.74%，月增0.06個百分點，經季節調整後失業率為3.73%，與5月持平；6月失業人數為44.2萬人，月增8000人、增幅1.87%。

國民黨上午發出新聞稿指出，失業率近幾個月呈現上揚態勢，雖然可能是受到疫情及畢業季的影響，但面對當前物價指數不斷飆升，導致整體的痛苦指數再攀高峰達到7.33；在失業與通膨的雙重壓力之下，人民的日子更是苦上加苦。

國民黨表示，民進黨政府不要只會喊口號、拚選舉，應拿出具體行動與措施，為人民解決切身的生活、生計、生存問題，才是「會做事」的政府該展現的績效。

國民黨也表示，除失業率攀升，無薪假再度突破2萬人，已有2851家、2萬755人實施無薪假，較上期增加372家、2674人，顯見國內疫情起伏，衝擊就業環境的健全結構；同時，消費者物價指數（CPI）持續攀高，6月CPI年增率已達3.59%，加上失業率高達3.74%，政府應拿出對策，解決問題。

國民黨指出，民進黨上週全代會中，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌列出所謂的執政成績，但與人民最切身相關、也最憂心的物價指數、失業率、無薪假、痛苦指數等重要民生議題，蔡政府的官員卻都隻字未提，民進黨若非因無能為力而刻意忽略，就是無心解決而毫不在意。（編輯：翟思嘉）1110723