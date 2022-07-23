林佳龍提新北大翻新 侯友宜指請看五股夏綠地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，城市建設一棒接一棒，提出「新北大翻新」政見就是改變，打造宜居的智慧城市。新北市長侯友宜說，非常歡迎林佳龍到五股夏綠地看一看。

林佳龍今天到泰山區頂泰山巖參香，並代表總統蔡英文致贈廟方匾額。民進黨立委吳秉叡、張宏陸也代表蘇貞昌贈匾額。

林佳龍致詞指出，蘇貞昌擔任台北縣長時，重視保存宗教文化，他擔任無任所大使也重視文化；今天特別到地方信仰中心參香祈福，也將以「母雞帶小雞」與市議員參選人一起團結勝選。

林佳龍表示，泰山區以宗教文化為中心，發展觀光、淨化人心、從事公益，將來希望有機會發展泰山的能量，發揚蘇貞昌以往打下的基礎，將以軌道建設串聯各地發展新北，以「交通市長」身分建設，而不是只有「警察市長」到處走走而已。

林佳龍接受媒體聯訪時指出，舊城區再生或新區域重劃，需以人為本；他希望發展智慧城市，提高生活品質，重劃不是只有高樓大廈，也要宜居城市。他要發展智慧交通、智慧停車、智慧建築、智慧環境監測，讓軟體服務品質升級。

新北市長侯友宜21日在臉書（Facebook）張貼照片，內容為侯友宜遠眺的畫面，只有「改變的勇氣」的標題，沒有內文。

侯友宜的照片引起不少市議員討論，民進黨新北市黨部主委何博文指出，爭取連任的人訴求「改變」，需要很大勇氣，侯友宜應改變對「恩恩案」的態度、改變視新北為蛋白區的態度、改變狹隘本位主義應宏觀看待北北基桃發展。

林佳龍接受聯訪時被問到此事表示，改變就是要換人做，他提出「新北大翻新」政見就是要大改變，市民已給侯友宜12年時間，該做的、能做的，相信也都做了。

林佳龍說，他接棒後會全力衝刺，換人做市長就是改變的開始。城市建設為接力賽，為一棒接一棒，希望新北升格也能升級。

對於侯友宜貼出照片遭討論，新北市政府新聞局長張愛晶今天以文字回應指出，把「改變的勇氣」想成選舉的口號，令人啼笑皆非。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，這張照片是為五股垃圾山改變為夏綠地的紀錄片宣傳照片，紀錄片敘述新北人如何一起克服萬難，展現勇氣改變過去30年都沒有人敢碰觸的新北垃圾山沉痾。

侯友宜今天在市政行程後接受媒體聯訪，被問到林佳龍走訪泰山區喊出「大翻新」的看法，侯友宜說，非常歡迎林佳龍到五股夏綠地看一看，以往沒有辦法解決的五股垃圾山變成夏綠地，希望林佳龍見證五股的大改變。（編輯：戴光育）1110723