更多編輯台推薦新聞：
16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎橫掃「交大學霸」許玟琪 台北羽賽第4冠差一步
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

林智堅駁論文爭議嗆歡迎提告 藍委：會完成他心願

2022/7/23 14:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波持續，國民黨立法院黨團再質疑林智堅的論文也抄襲指導教授、現任國安局長陳明通投稿的文章；黨團總召曾銘宗說，有無抄襲是事實、法律問題，不是政治問題，國民黨沒有抹黑。

國民黨團今天上午召開記者會，立委費鴻泰指出，林智堅的碩士論文，與陳明通在遠景基金會的季刊文章，有多數雷同之處，請林智堅、陳明通針對此事出面向外界交代，為什麼有那麼多字雷同。

曾銘宗表示，林智堅在中華大學的論文，與竹科的研究報告，結論與建議的內容完全一樣，這當然有抄襲、侵權；林智堅批國民黨抹黑，並表示若有不法，歡迎提告，國民黨團會完成林智堅的心願，國民黨不是當事人無法提告，但一定會要求科技部，督導竹科依法提出告訴。

曾銘宗呼籲林智堅，有沒有抄襲是事實、法律問題，不是政治問題，國民黨沒有抹黑，為了維護中華大學的學術倫理，呼籲儘速組成審查委員會，審查林智堅的論文，並公開時程。

國民黨立委洪孟楷則表示，有沒有抄襲自己最清楚，請林智堅對著全國人民說明，到底有無抄襲。

國民黨文傳會副主委林家興也透過新聞稿表示，國民黨立委林奕華、台北市議員王鴻薇都陸續提出白紙黑字的竹科管理局資料和公文，證明林智堅不但沒有參與研究計畫撰寫，該份報告被拿去寫論文，更沒有向竹科管理局申請授權。

林家興表示，政治人物的誠信比學問還重要，奉勸民進黨不要再讓許多真正讀過碩士、寫過論文的政治工作者被迫出來跳針護航。（編輯：翟思嘉）1110723

林智堅
張善政：對手有行政資源 但仍有信心打贏選戰 力挺林智堅選桃市長 鄭文燦：沒有陣前換將說法
曾銘宗
藍批少數人獨享經濟成長 綠：基本工資連年調漲 林智堅論文遭疑涉抄襲 藍委籲台大依法審慎審查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔣萬安選情引基層憂慮 朱立倫啟動黨機器協助