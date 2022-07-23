林智堅駁論文爭議嗆歡迎提告 藍委：會完成他心願

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波持續，國民黨立法院黨團再質疑林智堅的論文也抄襲指導教授、現任國安局長陳明通投稿的文章；黨團總召曾銘宗說，有無抄襲是事實、法律問題，不是政治問題，國民黨沒有抹黑。

國民黨團今天上午召開記者會，立委費鴻泰指出，林智堅的碩士論文，與陳明通在遠景基金會的季刊文章，有多數雷同之處，請林智堅、陳明通針對此事出面向外界交代，為什麼有那麼多字雷同。

曾銘宗表示，林智堅在中華大學的論文，與竹科的研究報告，結論與建議的內容完全一樣，這當然有抄襲、侵權；林智堅批國民黨抹黑，並表示若有不法，歡迎提告，國民黨團會完成林智堅的心願，國民黨不是當事人無法提告，但一定會要求科技部，督導竹科依法提出告訴。

曾銘宗呼籲林智堅，有沒有抄襲是事實、法律問題，不是政治問題，國民黨沒有抹黑，為了維護中華大學的學術倫理，呼籲儘速組成審查委員會，審查林智堅的論文，並公開時程。

國民黨立委洪孟楷則表示，有沒有抄襲自己最清楚，請林智堅對著全國人民說明，到底有無抄襲。

國民黨文傳會副主委林家興也透過新聞稿表示，國民黨立委林奕華、台北市議員王鴻薇都陸續提出白紙黑字的竹科管理局資料和公文，證明林智堅不但沒有參與研究計畫撰寫，該份報告被拿去寫論文，更沒有向竹科管理局申請授權。

林家興表示，政治人物的誠信比學問還重要，奉勸民進黨不要再讓許多真正讀過碩士、寫過論文的政治工作者被迫出來跳針護航。（編輯：翟思嘉）1110723