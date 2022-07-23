民眾黨推出2022選戰曲「逗陣走」柯文哲壓軸高歌

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影片來源：民眾之聲

（中央社記者賴于榛台北23日電）台灣民眾黨推出2022年全新選戰歌曲「逗陣走」，由音樂人包小松操刀填詞、譜曲、製作，並由黨主席柯文哲壓軸獨唱歌曲最後一句，「是憨人，也有作夢的心情」。

民眾黨透過臉書指出，「逗陣走」歌詞寫著，為了讓所愛的人幸福、為了下一代的生存，心甘情願像個憨人，秉持著唐吉軻德的精神，一步一腳印實踐理想的未來。一個人走得快，一群人才能走得遠，小松老師量身定做，字字句句都反映「永續台灣、世代共行」的深切期盼。

民眾黨表示，「逗陣走」的演唱者都經過嚴格選拔，再進錄音室由專業製作人精雕細琢，柯文哲更獨挑大梁，獨唱歌曲最後一句，短短幾字或許不是最優美的歌聲，但毫無保留的奉上誠懇與感情。

民眾黨說，「逗陣走」的MV可說是民眾黨全紀錄，一路走來的那些汗水、淚水、雨水終將成為養分，讓更多理念相符的人，看見並加入民眾黨，一起走出台灣新未來。

民眾黨指出，希望透過眾人溫暖的聲音，傳遞到台灣每個角落裡，讓曾經失去寄託、不敢夢想的人們，再一次願意相信改變的力量，希望終會成真。（編輯：張均懋）1110723