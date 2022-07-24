林佳龍指警察過勞影響治安 侯友宜：不斷增加警力

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新北警民比是六都負擔最重的，使得警察過勞並治安出問題；市長侯友宜表示，任內不斷增加警力，治安大幅進步並獲警政署多項評比第1名。

林佳龍今天參拜林口竹林山觀音寺時表示，他是來還願的，因為國道增建林口南出北入匝道，感謝觀音佛祖保佑能順利找到土地和經費。

媒體詢及林佳龍日前提到警察市長和交通市長說法，他表示，侯友宜最近從警職退休，大家才發現侯具有警察身分，不是一般民選首長，他才會說，新北市長不只要警察經歷的人，下一階段要有交通專業的人接棒。

林佳龍表示，在台中市長任內就很重視警察及消防人員福利及廳舍增建，新北近來出現治安問題，主要原因就是警察過勞，警民比是六都負擔最重，但警政署曾增訓5000人力，兩年前培訓完成了，新北因財政能力有限拒接，使得去年執勤傷亡就高達70多人，他會比侯友宜更關心維護及爭取警察權益，讓警察做好治安工作，人民生命財產才會有保障。

侯友宜今天則到三峽行修宮祝賀恩主公聖誕參拜祈福贈匾，他表示，台北行天宮是他最大辦案信仰力量，祈求讓國家及人民更安全，同時，三峽恩主公醫院也照顧很多人，他特別感恩惜福。

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侯友宜對媒體談到交通市長和警察市長問題時表示，不一樣職業類別，應該要互相尊敬，努力踏實努力做事。新北警察真的很辛苦，他近年來不斷增加警力，但新北市幅員遼闊，警察要承擔更多治安工作責任。

侯友宜表示，新北市治安及警政署各項評比也大幅進步，去年國家警光獎在交通犯罪偵查及總合類等重要指標都拿到第1名，謝謝警察弟兄，團結合作面對險惡治安環境，大家一起拚，守護新北。（編輯：方沛清）1110724