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2度挑戰屏東百里侯 蘇清泉信心喊話：中間選民多

2022/7/24 15:24
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天成立萬丹之友會，2度挑戰屏東百里侯，蘇清泉說，中間選民越來越多，今年選舉想透過政黨打選戰，會越來越難。

蘇清泉萬丹之友會成立，一早到萬丹鄉知名的媽祖廟萬惠宮參拜後，就與前台北市議員羅智強以車隊掃街，跟選民打招呼，屏東縣議會議長周典論也現身站台，拉抬國民黨氣勢。

蘇清泉在2018年就獲國民黨提名參選屏東縣長，力拚爭取連任的潘孟安，當年前高雄市長韓國瑜「韓流」席捲全台，助攻蘇清泉拿下19萬7518票，是藍營挑戰屏東縣長6屆以來的最高票。

周典論致詞指出，從頭到尾就是支持蘇清泉，這點他（指蘇清泉）自己也知道，因為自己的女兒周佳琪也要參選屏東市長，若屏東縣長、屏東長都由國民黨拿下，對地方的產業建設會有很大幫助。

蘇清泉接受媒體聯訪指出，內部做了統計，屏東自認中間選民的有高達46%，顯示有太多人對於中央、地方的執政不滿意，選民自主性高，今年選舉想透過政黨打選戰，會越來越難。

蘇清泉也說，周典論是很有智慧的政治人物，相信會做證正確的政治判斷，希望國民黨同志歸隊，有絕對信心贏選戰。（編輯：黃世雅）1110724

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