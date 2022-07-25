蔡總統：盼善用科研帶動台灣發展

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總統蔡英文（前右）25日在總統府接見參加2022年各國國際科學展覽會代表團，歡迎他們的到來。中央社記者鄭傑文攝 111年7月25日

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見參加2022年各國國際科學展覽會代表團，她說，台灣持續在六大核心戰略產業加速發展，需要更多優秀科技人才共同參與，希望學生們未來能發揮自己專長，善用科學研究的力量，帶動台灣各領域發展。

蔡總統在總統府接見台灣參加2022年各國國際科學展覽會代表團，她感謝長期贊助科學研究的團體、企業，用行動支持年輕世代的科學研究，這是促使台灣科研能量不斷成長的重要助力。

蔡總統說，今年科教館一共選派了17件作品、28位學生，代表台灣參與重要的國際科展，其中，美國國際科技展覽會是全球最大規模的中學生科展競賽，今年代表團在激烈的競爭中獲得8個獎項 尤其是台北市中山女高的洪苡珊，在動物學科作品獲得一等獎，「這是我的學妹，果然很優秀」。

蔡總統指出，這是自2016年，台灣再次有作品得到這樣的殊榮，實在不容易，感謝老師與同學共同投入的努力。

她說，今年在義大利科學博覽會以及突尼西亞國際工程及科技節，台灣代表團一共獲得3面金牌，這是近年來最好的成績；除此之外，在參與巴西、土耳其等博覽會也都有傑出的表現。她恭喜大家的好成績，相信在這過程更加培養出思索問題、解決問題的能力，也累積對科學知識進一步探索的興趣。

蔡總統說，台灣這幾年來在科技領域有許多重大進展，除了衛星自主研發，在跨國合作團隊中，台灣也扮演重要角色，包括人類第一次取得黑洞影像，以及在火星上駕駛探測車，都有台灣科學研究人才的參與。

她提到，疫情期間台灣投入疫苗研發，也透過數位科技的應用，提升了防疫能量，未來台灣會持續在六大核心戰略產業，包括AI、5G、再生能源等領域加速發展，也要全力推動落實2050淨零轉型目標，都需要有更多優秀科技人才共同參與，她希望大家持續保持「透過研究探索世界」的好奇心，未來也能發揮專長，善用科學研究的力量，帶動台灣各領域的發展。（編輯：張均懋）1110725