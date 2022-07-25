投資詐騙簡訊氾濫 藍委籲跨部會全面打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北25日電）投資詐騙簡訊氾濫，國民黨立法院黨團今天表示，投資詐欺件數4年來逐年遽增，顯示政府查緝措施用處不大，民眾不堪其擾，建議由行政院協調相關部會全面打擊投資詐騙。

近期多數民眾接到「有急事找你」或假冒名人「投資、報明牌」等炒股、投資詐騙簡訊，或要求加LINE通訊軟體，令人不堪其擾。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，要求相關部門必須拿出解決方案。

曾銘宗表示，投資詐騙簡訊幾乎天天發生、處處發生、時時發生，他個人就接到「國安基金投資顧問」的詐騙簡訊，國安基金哪來的投資顧問？真是亂七八糟。詐騙簡訊氾濫橫行，政府的查緝措施，顯然用處不大，民眾不堪其擾。

曾銘宗指出，國民黨團認為遏止投資型詐騙不是單一部會就能夠解決處理，建議警政署透過內政部將打擊投資型詐騙方案，提報到由行政院長主持的治安會報列管執行，由行政院協調法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會、警政署，全面打擊投資詐騙。

費鴻泰表示，他每天都在刪除手機投資型詐騙簡訊，一天至少可以收到4則類似投資詐騙簡訊，若不知情民眾點入簡訊的短連結，就有可能遭到詐騙陷阱，個資遭到竊取。另外，包括立法院辦公室電話，都會接到投資型詐騙電話，為何詐騙電話能夠無孔不入打進公務機關。

謝衣鳯指出，根據警政署刑事局統計詐欺案件發生數，投資詐欺件數4年來逐年遽增，成長7.95%。民眾每天刪不完的詐欺罐頭簡訊，而警政署刑事局詐騙簡訊的攔阻率只有6%，代表更多詐騙金額無法追回，盼行政院「打擊詐欺策略行動綱領」能降低詐騙簡訊發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

列席的法務部檢察司科長李思達表示，會結合檢警全面查緝各類詐欺犯嫌，強化贓款查扣工作，協助被害人贓款返還跟減少被害損失。

與會的警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心主任林淵城指出，針對投資詐欺簡訊，警政署除了165詐騙電話外，也一直在推動關鍵字的攔阻，也與NCC溝通，請電信公司的電腦也要做AI分析。必須要從前端設置管理、攔阻機制，多管齊下，才能避免類似事件一再發生。（編輯：蘇志宗）1110725