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柯文哲稱內湖交通沒救了 陳時中：換人做做看

2022/7/26 20:01（7/26 20:42 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中26日說，市長柯文哲曾說內湖交通沒救了，但不能這樣，如果前一棒覺得沒救了，就換人做做看。圖為陳時中26日出席2022 Model APEC Taiwan北部場開幕式。中央社記者張皓安攝 111年7月26日
民進黨台北市長參選人陳時中26日說，市長柯文哲曾說內湖交通沒救了，但不能這樣，如果前一棒覺得沒救了，就換人做做看。圖為陳時中26日出席2022 Model APEC Taiwan北部場開幕式。中央社記者張皓安攝 111年7月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天赴內湖替議員參選人何孟樺站台，他說，市長柯文哲曾說內湖交通沒救了，但不能這樣，如果前一棒覺得沒救了，就換人做做看，把交通救起來。

陳時中展開26場「阿中部長與你相見歡」造勢行程，今天在競選團隊政策總召集人管碧玲陪同下赴內湖桂竹宮參拜，並替內湖南港選區議員參選人何孟樺站台。

管碧玲致詞表示，陳時中透過領導防疫讓全世界看見台灣，不僅在第一時間封鎖病毒，直到病毒變異成患者輕症居多才開放，還讓台灣贏得全世界的尊重與疼惜，同時一邊防疫、一邊讓經濟正常發展，台北市政府的稅收就在疫情期間增加7.7%、新台幣19億5700萬元。

陳時中說，市長要選會做事的，但市政不只是市長說了算，還要議員全壘打，讓所有人的想法、地方的需要都能反映清楚，才能把事情做對。

陳時中指出，柯文哲曾說內湖的交通沒救了，但不能這樣子，如果前一棒覺得沒救了，就換人做做看，大家一起拚，把它救起來。

針對何孟樺關心的內湖737巷社區，陳時中承諾，將來會加大、加碼、加快補助，讓地方復甦繁榮，大家才能快樂過生活，請大家放心。（編輯：張銘坤）1110726

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