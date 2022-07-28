林佳龍感謝蘇貞昌超強行動力 盼接棒所奠定基礎

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行政院長蘇貞昌（前左2）28日晚上與民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）、立委羅致政（右）、張宏陸（左）一起在板橋區品嚐地方美食。蘇貞昌說，林佳龍不但有行動力且有遠見與宏觀視野，值得推薦。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚表示，感謝行政院長蘇貞昌有超強的行動力，帶著他瞭解新北的建設與地方美景，未來，希望在蘇貞昌於台北縣長任內所奠定的基礎，持續接棒建設。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天晚上和行政院長蘇貞昌、新北市多名民進黨立委和市議員、市議員參選人，一起品嚐板橋區的一家知名麵線。

在餐後接受聯訪時，記者問蘇貞昌陪林佳龍一起訪視、品嚐小吃，是否代表民進黨內派系的整合；蘇貞昌說，不是哪一個派系整合，是全體齊心合力團結在一起，希望讓外界看到林佳龍的學經歷、施政的魄力；也希望新北市議員參選人，可以全壘打。

蘇貞昌說，感謝立法委員張宏陸安排這次小吃美食之旅，板橋區人口比台灣13個縣市人口還多，未來，他還會帶著林佳龍在新北到處走走看看，希望外界給林佳龍機會改變新北。

蘇貞昌也批評新北市府推動前瞻基礎建設停車場的進度緩慢，另外，補助新北學校改建經費新台幣66億元，板橋區就佔了10億元，社會住宅也補助40億元。

他說，期待給新北更多資源，讓中央與地方一起合作。新北很多地方需要大力推動，當時林佳龍規劃與核定新北的停車場，很有行動力，讓讓林佳龍當選，可提高效率。

日前國民黨籍新北市議員周勝考在板橋區新埔國小整建校舍啟用典禮中，向市長侯友宜下跪，蘇貞昌被問到此事時說，他與周勝考彼此是舊識，周是性情中人，當然可感謝侯友宜，但新北市府應講清楚，其中有部分經費是中央給的，不要所有好的都講自己、人民不滿的都推給中央，這樣比較公道。

林佳龍則感謝蘇貞昌的行動力超強，不但與地方座談，也走透透傳授地方施政的經驗、美食、美景；他說，新北大翻新要從交通做起，包括環狀捷運線、停車場立體化，「建設需要中央地方一條龍，新北交通一定通」，將加速推動前瞻基礎建設的進度。

林佳龍也批評，新北市府交通局官網，對停車場進度的網頁資訊不見了，他認為，資訊公開是政府透明化的重要一步。如果當選，希望追趕新北市府執行建設效率不佳的部分。

林佳龍強調，新北直轄市是推動首都圈的引擎，新北要有志氣超越台北，以國際經驗推動雙子星城市發展的模式與台北市共好，當年蘇貞昌在台北縣長任內奠定基礎，希望他能一棒接一棒完成接力賽。

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對前瞻基礎建設計畫停車場進度屢遭批評，市府交通局晚間重申，近4年來，新北市總計新建65處停車場，前瞻停車場僅是建設的一小部分，但仍以高標準要求工程進度與品質。

交通局表示，中央核定新北市前瞻停車場補助23案，已完工啟用8案，施工中的14案，今年底前會有4案完工；依交通部核定前瞻停車場完工期限是民國113年12月31日，交通局正全力推動，目前控管總進度已逾7成。網站資料會如實更新資訊向市民報告，不受選舉口水影響。（編輯：張銘坤）1110728