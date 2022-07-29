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與日訪團視訊會議 游錫堃：共許印太地區和平穩定

2022/7/29 16:46
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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院長游錫堃今天表示，他在返台檢疫期間與日本前防衛大臣石破茂等人組成的訪問團舉行視訊會議，就烏俄戰爭對台灣與日本的影響等議題交換意見，共許印太地區和平穩定。

由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團一行於27日抵台，成員包含曾任日本防衛大臣的現任眾議員石破茂、濱田靖一，及前防衛副大臣、眾議員長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

游錫堃今天結束歐洲訪問返抵台灣，目前正在檢疫期間。他下午在臉書提到，中午與石破茂、濱田靖一、長島昭久、清水貴之組成的日本訪問團進行視訊會議。

游錫堃表示，這次訪問團是在日本前首相安倍晉三驟逝後，第一個日本國會重量級訪台團，不但為台灣帶來溫暖，也再次印證台日兩國穩固的友好情誼。

游錫堃表示，為表歡迎之意，昨天晚上已由立法院副院長蔡其昌代為宴請訪問團，今天他與訪問團成員舉行會議，就烏俄戰爭對台灣與日本的影響，以及印太地區的和平穩定等議題交換意見。

游錫堃表示，期待日後台灣與日本國會的友好交流能長長久久、邦誼永固。（編輯：翟思嘉）1110729

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