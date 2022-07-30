林佳龍爭取青年支持 允諾照顧三明治世代

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天晚上表示，新北市的社會福利人均預算是六都最低，應將預算照顧「三明治世代」的青年，讓大家打拚、托育、托老無後顧之憂，讓新北為宜居城市。

林佳龍今晚在新店區參加出席國際青年商會中華民國總會「2022北區會員代表大會」，接受聯訪與致詞時都表示，新北市府推動社會住宅比較落後，態度比較消極，只有6500多戶，相較於台北市1萬9000多戶，顯得「掉漆」。

他說，新北市有充裕土地開發，也可結合捷運環狀捷運線的廠站開發，或都市更新回饋的容積獎勵，多蓋社會住宅；但他發現，新北很多土地標售出去、炒高房價，傷害年輕人的居住正義。

他認為，新北的社會住宅戶數不能輸給台北市的社宅，台北市土地沒有新北多，新北市沒有理由比別人少社宅，若他當選要將社宅蓋好蓋滿。

林佳龍說，政府資源有限，希望透過民間力量與青商會伙伴出來協助政府。另外，新北市要發展為國際城市一定要從發展會議展覽與獎勵、補助開始，他在台中市長任內就推動國際組織舉辦大型活動。

林佳龍說，在台中市長任內就為青年著想，現在年輕人為「三明治世代」，應該要減少負擔。新北要升格與升級，但社會福利人均預算是六都最低，他要成為年輕人後盾，無後顧之憂創業，期待與大家同行，開拓城市未來的歷史，讓新北成為青年宜居的城市。

市長侯友宜稍早出席同一場活動，但沒有與林佳龍碰面。他致詞時感謝青商會與市政府青年局密切合作，帶領新北青年學子展翅高飛，實現夢想。

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侯友宜表示，新北市府青年局今年成立後，青商會與新北市合作更緊密，推動改善周遭社區環境，辦理創業講座，提供年輕人更友善的創業資源，期盼青商會領袖提攜後進，引領時代共創雙贏。

市政府青年局長錢念群特別感謝青商會與青年局交流合作，每月定期舉辦新北青創小聚，以不同創業主題，邀專業領域業師、產業趨勢專家與創業者面對面，透過分享與交流持續拓展人脈資源、累積創業能量，改善新北市的青創環境。（編輯：張銘坤）1110730