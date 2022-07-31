感謝訪歐國家禮遇 游錫堃讚外交努力成果

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（中央社記者王承中台北31日電）立法院長游錫堃日前率領立法院跨黨派立委訪問捷克、立陶宛、法國。游錫堃今天表示，特別感謝捷克、立陶宛、法國的熱情接待與國賓禮遇，還有過境轉機的土耳其與波蘭所給予的禮遇通關，這是外交部及駐外代表處努力的成果。

游錫堃17日率領立法院跨黨派立委外交訪問團，訪問捷克、立陶宛、法國等國，並於29日返台。

游錫堃今天在臉書粉絲團發文表示，這次2022年立法院「跨黨派外交訪問團」，在過去兩週，正式訪問捷克、立陶宛及法國，他與訪團成員要特別感謝這3個國家的禮遇。

游錫堃指出，尤其捷克更以正式國賓接待，配置隨團安全官，全程均有前後警車懸掛中華民國國旗的車隊開道，以及各國均有維安警力護衛。

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此外，游錫堃表示，這次訪問不論是正式會見或是輕鬆晤談的場合，都能看見接待單位的用心，中華民國國旗與訪問國國旗一起出現，非常感動，這也是外交部及駐外代表處努力的成果。

游錫堃說，誠摯感謝捷克、立陶宛、法國，還有過境轉機的土耳其與波蘭，尤其感謝土耳其與波蘭所給予的禮遇通關順利轉機。他說，「謝謝你們對台灣的支持與力挺。我們也會持續跟大家一起捍衛民主、守護自由」。（編輯：蘇志宗）1110731