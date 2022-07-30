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游錫堃率團訪歐返國PCR陽性 稱喉嚨痛稍感不適

2022/7/30 12:24（7/30 13:05 更新）
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立法院長游錫堃率團訪問歐洲，29日返國在機場唾液採檢為陽性，他表示，已到加強型集中檢疫所隔離。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北30日電）立法院長游錫堃率團訪問歐洲昨天返國，他今天表示，在機場唾液採檢陽性，已移動到加強型集中檢疫所，目前喉嚨乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥，期待能盡早恢復。

游錫堃上午透過臉書發文表示，昨天返抵台灣在機場做了唾液採檢結果是陽性，今天依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作，與立委黃世杰等團員移動到加強型集中檢疫所。

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他說，目前喉嚨乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥，期待能盡早恢復。

由游錫堃率領的立法院跨黨派外交訪問團，日前訪問捷克、立陶宛、法國等國，昨天返台後，游錫堃還與由日本前防衛大臣石破茂率領的日本訪台團視訊會談。（編輯：郭無患）1110730

立法院長游錫堃（前左）日前率團訪問捷克、立陶宛、法國等國。圖為游錫堃20日在捷克參議院演講結束後，全部參議員起立爆出如雷掌聲。（中央社檔案照片）
立法院長游錫堃（前左）日前率團訪問捷克、立陶宛、法國等國。圖為游錫堃20日在捷克參議院演講結束後，全部參議員起立爆出如雷掌聲。（中央社檔案照片）
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