金曲專輯包裝獎得主聶永真操刀 林智堅公布主視覺

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨桃園市長參選人林智堅預定明天公布「競選團隊及主視覺」，但今晚已先在臉書上發表主視覺，由金曲獎最佳專輯包裝獎得主聶永真與燻雞（陳聖智）操刀，臉書已有千人點讚。

林智堅晚間在臉書（Facebook）發文表示，這次特別邀請聶永真和燻雞（陳聖智）設計的主視覺。其中向前的箭頭，是山岳的稜線、是海浪的波紋、是飛機的機翼、是廟宇的飛簷，也是爸媽牽起孩子時的雙手。

林智堅指出，每一個箭頭，都有著不同的色彩，就像桃園這座包容多元的城市。熱情溫暖，有最草根的生命力，也是面向世界的國門之都。

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林智堅說，山巒疊嶂、波光粼粼，一個箭頭接著另一個箭頭，讓幸福的桃園一棒接一棒，下一個黃金十年，桃園，堅定向前。

林智堅臉書的封面照片，也已經換上印有主視覺圖案，並寫著「年輕桃園、堅定向前」，不但吸引許多民眾按讚留言，網友表示「這個主軸很棒，桃園的進步有目共睹」，也有人說「好好看的主視覺」，更有人讚許「你一定可以將桃園建設成年輕充滿活力的大城市。」（編輯：屈享平）1110731