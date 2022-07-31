更多編輯台推薦新聞：
Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

金曲專輯包裝獎得主聶永真操刀 林智堅公布主視覺

2022/7/31 22:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨桃園市長參選人林智堅預定明天公布「競選團隊及主視覺」，但今晚已先在臉書上發表主視覺，由金曲獎最佳專輯包裝獎得主聶永真與燻雞（陳聖智）操刀，臉書已有千人點讚。

林智堅晚間在臉書（Facebook）發文表示，這次特別邀請聶永真和燻雞（陳聖智）設計的主視覺。其中向前的箭頭，是山岳的稜線、是海浪的波紋、是飛機的機翼、是廟宇的飛簷，也是爸媽牽起孩子時的雙手。

林智堅指出，每一個箭頭，都有著不同的色彩，就像桃園這座包容多元的城市。熱情溫暖，有最草根的生命力，也是面向世界的國門之都。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林智堅說，山巒疊嶂、波光粼粼，一個箭頭接著另一個箭頭，讓幸福的桃園一棒接一棒，下一個黃金十年，桃園，堅定向前。

林智堅臉書的封面照片，也已經換上印有主視覺圖案，並寫著「年輕桃園、堅定向前」，不但吸引許多民眾按讚留言，網友表示「這個主軸很棒，桃園的進步有目共睹」，也有人說「好好看的主視覺」，更有人讚許「你一定可以將桃園建設成年輕充滿活力的大城市。」（編輯：屈享平）1110731

林智堅
陳明通證實：先修正林智堅論文 後交余正煌參考 林智堅論文事件 張善政籲當事人到台大面對調查
聶永真
金曲33最佳裝幀設計獎 陳念瑩「不是路」獲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族