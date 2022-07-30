林佳龍公布競選主視覺 綠底白字「新北大翻新」

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部今天公布綠底白字的「新北大翻新」主視覺，搭配參選人定裝照，將與37名市議員參選人共推185面大型看板，展現「母雞帶小雞」的氣勢。

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天公布競選主視覺及定裝照，競辦發言人李晏榕表示，林佳龍提出的競選精神與城市展望是「新北大翻新」，因此，主視覺沒有識別標誌，是以簡單的文字直接向市民訴求政策。

她說，今天民進黨台北市長參選人陳時中競總也將公布主視覺，雙北同步公布，象徵「強強聯手、翻轉雙北」，一起打造光榮感的首都圈；也象徵林佳龍的文宣、組織、政策團隊已經全部到位。

李晏榕表示，行政院長蘇貞昌17年前主政時的政績建設，為城市開展黃金年代；林佳龍期盼帶動升格後的新北市升級，推動「新的新北認同」。

李晏榕說，設計師以簡潔的粗黑體文字，搭配綠色及白色的視覺主色傳達訴求，也盼望喚起過去民進黨在新北市升格前，台北縣時代執政的光榮感。

競總除公布主視覺外也亮相林佳龍定裝照，包括正式服裝、輕鬆休閒的服裝，在競選海報、文宣、看板中，將「新北大翻新」鑲嵌在標語中；李晏榕說，就像是2020年總統蔡英文競選時以「台灣要贏」作為競選主軸一樣。

李晏榕說，結合新北市議員參選人聯合競選，強化「新北大翻新」的意念，主視覺公布後，將提供給市議員參選人搭配社群活動、文宣看板，讓市民到處都看得到競選訴求。

競選總部主委林錫耀、總幹事吳秉叡29日在新北市議會與林佳龍、市議員參選人舉行輔選會報時決議，37名市議員參選人將各自提供5面看板位置，懸掛與林佳龍合體的照片；今天公布林佳龍主視覺與定裝照後，185面看板將陸續在新北市各地懸掛。

李晏榕說，選戰非常緊湊，盼加緊空戰進度，新北有許多年輕選民、與年輕移入人口，將儘速結合各區的新北市議員和市議員參選人，達到「母雞帶小雞」的作用。（編輯：方沛清）1110730