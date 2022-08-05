總統：沉著應對共軍演習 嚴正要求中國理性自制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文表示，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習是不負責任的做法，已經嚴正要求中國理性自制。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天出席台灣美食展時表示，正常生活不是從天上掉下來，昨天開始中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這是不負責任的做法，已經嚴正要求中國理性自制，政府也沉著應對。

蔡總統也說，面對後疫情時代，政府會抓緊時間評估國境開放的時程表，積極爭取國際旅客到台灣。

總統上午出席台灣美食展致詞時表示，早在2020年就答應要參加台灣美食展，期待可以品嘗台灣各地美食，但因疫情爆發，打亂既有節奏，台灣美食展配合防疫措施停辦了。

蔡總統說，今年台灣美食展恢復舉辦，是讓人開心的事情，因為這代表疫情的陰霾已經逐漸散去，正朝著恢復常軌的生活前進。

不過，總統表示，正常生活並不是從天上掉下來，中國從昨天開始在台灣周邊進行實彈射擊演習，這是不負責任的做法，已經嚴正要求中國理性自制。

蔡總統說，面對當前情勢，國軍已經加強戰備，嚴密監控所有軍事動態，政府單位也沉著應對。請民眾放心，也希望民眾保持冷靜，近期周邊情勢的變化，全體國軍在第一線守護，讓民眾生活可以如常。總統也邀請與會者為國軍弟兄姊妹鼓掌。

談到台灣美食展，總統說，今天這場美食盛會，聚集全國最當季、最在地的食材與料理，不論是小吃、大菜、飯店料理或客家、原住民美食，各種從產地到餐桌的美味，一應俱全。

蔡總統表示，這兩年多來，台灣的觀光產業，面對艱困的環境，仍然咬牙撐過來了，她要謝謝大家的堅持與努力；面對後疫情時代，政府會抓緊時間評估國境開放的時程表，積極爭取國際旅客到台灣。

蔡總統也感謝台灣觀光協會，6月底在嚴格遵守商務泡泡的防疫規定之下，成功舉辦台韓觀光交流會議，正式重啟國際觀光的雙邊交流，交通部觀光局也循此模式在7月底專案邀請日本旅遊業來台踩線，這兩個實體活動的成功經驗，已經為恢復國際觀光踏出穩健步伐，後續在放寬國境限制之下，將重新迎來國際旅客到訪。（編輯：謝佳珍）1110805