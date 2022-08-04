日本踩線團來台 盼台灣盡快開放

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（中央社記者余曉涵台北4日電）日本觀光踩線團來台4天，昨天返日。來台業者告訴中央社記者，台灣是安全受歡迎的海外旅遊地，期待能盡快開放，送客人到台灣。

交通部觀光局邀請的日本觀光踩線團由旅遊業者組成，4天踩線行程外，並與觀光局、台灣旅遊業者座談，昨天搭機返回日本。

受邀的日本業者、日本旅行業協會（JATA）理事長志村格接受中央社訪問時表示，過去在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，台日交流往來人數約700萬人次，對雙方而言，是互為熱門的旅遊目的地，對台日雙方來說，彼此互為重要平衡的市場，由於疫情造成交流中斷，對彼此來說是一個很大的傷害，很期待日本和台灣之間的能早日開放交流。

與會的日本旅遊業者同時也表示，因應疫情有相當管制是保護國民及旅客安全不得不的作為，但何時可放寬邊境，仍是業者最關心的問題之一，因為台灣是安全受歡迎的海外旅遊地，期待能盡快開放，送客人到台灣。

業者也表示，對於疫後，有的熱門景點，如九份、故宮等有沒有入場人數限制，各項防疫措施也都是他們關心的事項，並希望可以免簽證、入境台灣免隔離、免PCR檢測、不用購買SIM卡等。

志村格指出，很高興這次能夠以商務旅行泡泡的方式進行4天3夜的台灣訪問。希望這次的訪問，能成為一個重要的里程碑。

志村格說，目前正在籌備將在9月舉辦的台日觀光高峰論壇，也是朝著雙方觀光往來再開的方向在努力前進著，日本旅行業協會將繼續建議日本政府放寬邊境管制措施，並將對日本國人推動海外旅行各項計畫。

志村格也期待可以明年來到台灣參觀台灣燈會，他表示，明年在台北舉辦的台灣燈會，聽說場地規模有半個台北市那麼大，如果可以的話，想要個人私底下參觀體驗一下，而不是去出差工作，也想和家人一起去淡水。

根據日本旅行業協會（JATA）歷年來旅遊動向調查，台灣連續5年（2015年到2019年）的新年假期、連續6年黃金週，都是日本民眾票選海外旅行人氣度第1名，主因是距離近、親日、熱情的人情味等，都是台灣受到民眾青睞的原因。

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疫情期間，日本各方調查，台灣為日本民眾疫後最想前往的海外旅行目的地前3名，例如近期Airtrip旅行社2022年6月調查，台灣是日本民眾邊境開放後最想去的國家第1名。

對於日本民眾來說，台灣距離近、親日受到歡迎，而知名度最高最受歡迎的點之一，是九份，而說到台灣，就不能不提台灣的美食，在日本也日漸知名的魯肉飯、台式早餐的鹹豆漿，都是日本人想實地去台灣品嚐的道地台灣味。（編輯：陳政偉）1110804