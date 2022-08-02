台灣美食展5日登場 客委會推客家小炒披薩嘗鮮

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（中央社記者張雄風台北2日電）台灣美食展將在5日登場。客委會今天於展前記者會中呈現「客家小炒披薩」，並表示，客家主題館將邀不同的料理達人，運用客家風味結合異國料理手法，呈現客家美食新印象。

「2022 台灣美食展」將在5日至8日於台北世貿一館開展，客家委員會規劃「品‧味緒 HAKKA MIXI」客家主題館，以「Slow Fast-Food」為主軸，將客家傳統食材融入現代料理。

客委會副主委鍾孔炤今天在美食展活動前記者會中表示，本屆美食展「客家主題」館將帶來「油飄香、飲甘醇、行風土、醃曬醬」四大主題；今天活動中並展示「客家小炒披薩」，就是將客家大眾美食融入披薩內，呈現客家美食新印象。

客委會今天發布新聞稿進一步說明，在美食展期間，客家主題館每天都有不同主題，如法式餐廳餐飲總監簡天才與食材達人徐仲以苦茶油、桔醬、老菜脯、花生豆腐與閹雞等融入法式料理；品油師王甯與素食料理冠軍主廚林聖智帶來豆腐乳抹烤吐司與義大利方餃溫沙拉；主廚郭庭瑋與風味習作人顧瑋將以竹地雞佐桔醬、屏東黑豬肉佐以可可醬等。

此外，客委會更邀請2022年世界麵包大賽冠軍吳武憲及李忠威、品油師陳俊良、發酵迷創辦人黃靖雅，以及勇奪英國三星大獎的製茶師張家齊等人，透過柿餅、桔醬、油蔥等傳統與創新的美味，帶來客庄新風味。

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客委會表示，本次特別與電商平台業者合作打造線上客家館，民眾自即日起至明年3月31日期間，透過品味緒活動網頁可連結百家客庄業者自有平台、客家等路大街、樂天好客家旗艦店以及Momo購物網線上客家館，總計超過500項客庄美食及伴手禮供選購。

客委會指出，自今年9月起，民眾只要到客委會臉書按讚分享貼文，留言「品味緒，逛線上客家美食館」並標註2名親友，即可參加抽獎，每月將抽出10名民眾致贈創意文宣品，並持續至明年3月31日止。（編輯：李亨山）1110802