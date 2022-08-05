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助撤烏克蘭55名台僑 貿協徐裕軒獲頒睦誼外交獎章

2022/8/5 18:42
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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）外貿協會基輔台貿中心主任徐裕軒在俄烏戰爭爆發後，協助55名台灣人順利安全撤離烏克蘭，今天獲外交部長吳釗燮親自頒贈「睦誼外交獎章」，成為貿協獲此獎章第一人。

貿協表示，徐裕軒今天在母親李瑞琴等親友及貿協董事長黃志芳陪同下，前往外交部接受頒贈「睦誼外交獎章」。吳釗燮致詞指出，台灣雖尚未在烏克蘭設立正式代表機構，卻是俄烏戰爭爆發後最先完成撤僑的國家之一。

吳釗燮表示，相當感謝各代表處同仁與貿協的全力支持，徐裕軒絕對是關鍵角色；他代表政府表達感謝與敬意，並肯定徐裕軒是台灣駐外人員的表率。

黃志芳致詞說，貿協基輔台貿中心是台灣唯一駐烏克蘭機構，徐裕軒在關鍵時刻承擔責任，以僑民安全為念，無懼烽火達成撤僑重任，展現無私無我的貿協奉獻精神，為同仁之表率，更是貿協之光。

黃志芳表示，貿協在6月頒予徐裕軒「貿協榮譽獎章」及獎金，藉此表達肯定與感謝；雖然徐裕軒原任期已滿，但仍自願爭取續留職位，盼繼續為台烏經貿推動服務。

徐裕軒指出，撤僑任務得以圓滿完成，絕非一人功勞，這包含外交部支持與指導，尤其是駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處全方位支援，是任務得以完成的關鍵；再者，國人勇敢為自己努力，讓協助外交部撤僑過程得以平安順利。

徐裕軒在典禮也感謝母親李瑞琴給予最大關心與包容，以及如父親般的伯父陳金海照顧，並表示相當榮幸在關鍵時刻擔任重要工作，盼能盡快恢復台烏貿易往來與協助重建。（編輯：林克倫）1110805

黃志芳
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