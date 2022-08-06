廣島原爆77週年 泉裕泰：祈願民主和平持續發展

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（中央社記者游凱翔台北6日電）今天是廣島原爆77週年，廣島出生的日台交流協會駐台代表泉裕泰表示，77年前的今天，他的故鄉遭遇人類史上重大悲慘事件；在此動盪時刻，身在台灣更祈願，努力建立下來的民主與和平持續發展、擴大。

泉裕泰今天透過臉書發文表示，今天是他來台灣後第3個8月6日，每年這天全日本都會為和平深思、祈禱；77年前的今天，他的故鄉遭遇了人類史上重大的悲慘事件。

泉裕泰回憶說，當時他的叔叔9歲，原子彈帶走了叔叔的家人。活下來的叔叔，抱著沉重痛苦與一絲希望打拚一輩子，到上個月以86歲辭世。

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泉裕泰指出，在他的年少時期，原爆留給廣島的傷口仍然強烈刺痛著，但也親眼見證當地民眾將痛苦與難過，轉換為推動、祈願和平的力量；象徵和平與祈福的紙鶴，不論在小時候還是一甲子後的今天，都不曾在自己的生命中缺席。

泉裕泰說，今天，他折了不知道人生第幾隻的紙鶴。77年的時間，或許讓戰爭傷痕漸漸淡化，但今天，這世界仍然不停發生人為的心痛悲劇；在這個動盪時刻，他身在台灣更祈願，努力建立下來的民主與和平持續發展、擴大下去。（編輯：郭無患）1110806