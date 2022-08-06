更多編輯台推薦新聞：
即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

廣島原爆77週年 泉裕泰：祈願民主和平持續發展

2022/8/6 13:50（8/6 13:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本民眾6日前往廣島市和平紀念公園。（共同社）
圖為日本民眾6日前往廣島市和平紀念公園。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）今天是廣島原爆77週年，廣島出生的日台交流協會駐台代表泉裕泰表示，77年前的今天，他的故鄉遭遇人類史上重大悲慘事件；在此動盪時刻，身在台灣更祈願，努力建立下來的民主與和平持續發展、擴大。

泉裕泰今天透過臉書發文表示，今天是他來台灣後第3個8月6日，每年這天全日本都會為和平深思、祈禱；77年前的今天，他的故鄉遭遇了人類史上重大的悲慘事件。

泉裕泰回憶說，當時他的叔叔9歲，原子彈帶走了叔叔的家人。活下來的叔叔，抱著沉重痛苦與一絲希望打拚一輩子，到上個月以86歲辭世。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

泉裕泰指出，在他的年少時期，原爆留給廣島的傷口仍然強烈刺痛著，但也親眼見證當地民眾將痛苦與難過，轉換為推動、祈願和平的力量；象徵和平與祈福的紙鶴，不論在小時候還是一甲子後的今天，都不曾在自己的生命中缺席。

泉裕泰說，今天，他折了不知道人生第幾隻的紙鶴。77年的時間，或許讓戰爭傷痕漸漸淡化，但今天，這世界仍然不停發生人為的心痛悲劇；在這個動盪時刻，他身在台灣更祈願，努力建立下來的民主與和平持續發展、擴大下去。（編輯：郭無患）1110806

泉裕泰
林佳龍盼台日朝關係正常化發展 高層有更多交流 泉裕泰：安倍晉三建CPTPP時已考量台灣 會盡一切協助加入
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族