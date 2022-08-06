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台北市禁用一次性塑膠飲料杯 12月上路
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外交部：聖文森及格瑞那丁總理7日至12日訪台

2022/8/6 15:31（8/6 15:58 更新）
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總統蔡英文（右）2019年8月7日在總統府會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（右）2019年8月7日在總統府會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，7日至12日率團訪台；外交部表達誠摯歡迎，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福一行。

外交部下午發布新聞稿表示，龔薩福此行是第12次訪問台灣，亦是以總理身分第11度來訪，同時也是2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次來訪。為表示禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福一行，雙方將就兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部提到，蔡總統將見證龔薩福總理、法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。

此外，龔薩福另將會晤行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴。吳釗燮將陪同龔薩福訪團赴高雄參訪，接受市長陳其邁款宴，以及參觀相關經建文化設施。

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龔薩福總理在台期間，將視察聖國駐台大使館及接見聖國在台學生、參訪財團法人國際合作發展基金會及馬偕醫護管理專科學校等。

外交部強調，台灣與聖文森及格瑞那丁邦誼深厚，兩國建交41年以來，在教育、婦女賦權、基礎建設、公衛醫療、資通訊及農業等領域合作密切，成果豐碩。此次訪團成員包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏潔安（Angie William-Jackson）及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等人。（編輯：林克倫）1110806

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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