外交部：聖文森及格瑞那丁總理7日至12日訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（右）2019年8月7日在總統府會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，7日至12日率團訪台；外交部表達誠摯歡迎，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福一行。

外交部下午發布新聞稿表示，龔薩福此行是第12次訪問台灣，亦是以總理身分第11度來訪，同時也是2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次來訪。為表示禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福一行，雙方將就兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部提到，蔡總統將見證龔薩福總理、法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。

此外，龔薩福另將會晤行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴。吳釗燮將陪同龔薩福訪團赴高雄參訪，接受市長陳其邁款宴，以及參觀相關經建文化設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龔薩福總理在台期間，將視察聖國駐台大使館及接見聖國在台學生、參訪財團法人國際合作發展基金會及馬偕醫護管理專科學校等。

外交部強調，台灣與聖文森及格瑞那丁邦誼深厚，兩國建交41年以來，在教育、婦女賦權、基礎建設、公衛醫療、資通訊及農業等領域合作密切，成果豐碩。此次訪團成員包括社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏潔安（Angie William-Jackson）及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等人。（編輯：林克倫）1110806