耶路撒冷郵報關注台海危機 刊登台灣駐以代表專文

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（中央社記者賴素芬特拉維夫7日專電）以色列最大英文報紙耶路撒冷郵報今天大篇幅報導台海危機，並在同版面刊登駐以色列代表李雅萍評論專文，文中強調台海和平安全為兩岸共同利益。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）今天引用路透社消息，以「台灣：中國進行模擬攻擊軍事演習」為主標題、「台北緊急出動戰機警告共機離開」和「美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指北京停止對話為不負責任」為副標題，大篇幅報導幾日來的台海局勢。

與這篇報導並排刊登的是李雅萍以「台海和平安全至關重要，是共同利益」為標題的評論專文，凸顯海峽兩岸戰爭與和平的對照。

李雅萍專文中指出，七大工業國集團（G7）和歐盟呼籲中國勿在台灣海峽進行侵略性軍事活動，並感謝他們於3日對中國的威脅行徑表達擔憂，發表聯合聲明重申支持台海和平與穩定的承諾。

李雅萍說：「締結和平需要兩造雙方，台灣從未挑起衝突。」她並指出，總統蔡英文表達確保台灣安全的政治意願，願與中國政府進行建設性對話，以維持現狀並為區域和平作出貢獻。

專文中，李雅萍也提醒讀者「一致性」是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台基礎，是符合美國政府與國會議員對民主的長期承諾，此行在現有台美關係框架內進行。1997年金瑞契（Newt Gingrich）就以議長身分訪問台灣，會見已故總統李登輝，此為既定先例。裴洛西訪台並非破壞現狀的舉動，也不應成為中國在台海進行侵略性軍事活動的藉口。

李雅萍也強調台灣是站在捍衛民主的前線，在全球供應鏈中亦扮演關鍵角色，主導全球63%半導體產量和92%先進晶片產量。全球前十大資通訊科技（ICT）設備代工（OEM）中，有7家總部設於台灣，在全球電子代工市占率達80%。區域情勢緊張升級、國際運輸和貿易中斷實不符合任何國家利益。

李雅萍強調「台灣既不會激化矛盾，亦不會挑起爭端，但將堅決捍衛國家主權和安全，堅守民主自由堡壘」。

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李雅萍也告知以色列讀者，台灣知道肩負維護全球經濟繁榮和成長的重大責任，因此台灣一直密切關注事態發展，以確保航班和航運路線保持安全和開放。台灣機場和港口持續正常運作，在台灣周邊地區面臨軍事演習的同時，台灣經濟和金融機構依舊維持穩定。

最後，李雅萍呼籲所有民主國家團結一致。她表示，台灣作為國際社會負責任的一員，會保持冷靜且不倉促行事，理性且不挑釁，但也絕不屈服於壓力，如同以色列人民堅決捍衛自己的家園。（編輯：林憬屏）1110807