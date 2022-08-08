來台慶生 聖文森總理：台聖都願為主權獨立奮鬥

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8月8日適逢聖文森與格瑞那丁總理龔薩福（右）生日及台灣的父親節，外交部長吳釗燮（左）祝福龔薩福生日與父親節快樂、台聖友誼永固。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月8日

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部長吳釗燮今晚款宴友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福，龔薩福表示，聖國和台灣都是願為主權獨立與自由奮鬥的國家，聖國人民深刻體認，一旦面對大國威脅，全民都應攜手合作捍衛家園。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮今晚設宴款待龔薩福（Ralph Gonsalves）閣下及訪問團團員，今天適逢聖文森國駐台大使館開館3週年紀念、龔薩福生日及台灣慶祝父親節，對兩國都深具意義，吳釗燮祝福龔薩福節日快樂、台聖友誼永固。

吳釗燮表示，在國際社會高度關切中國加劇軍事威脅台灣之際，感謝龔薩福於此時親自率團訪台，展現對台灣人民的堅定支持。

吳釗燮另強調，龔薩福及聖文森國政府在國際場域強力支持台灣有意義參與國際組織，以及呼籲維持台海區域和平與穩定的重要性，充分展現了台灣與聖國長久友誼是建立在自由、民主信念的共享價值上。

吳釗燮指出，台聖兩國在許多領域已建立互惠共利的合作。兩國不僅攜手合作對抗疫情，也全力進行蘇富瑞（La Soufrière）火山爆發災後重建工作，使兩國的友誼更加緊密。聖國政府面對後疫情時期各項挑戰之際，台灣將全力提供必要的協助。

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龔薩福表示，他自2001年成為總理執政迄今，台聖雙邊關係愈加緊密，兩國人民福祉也不斷提升。針對中國軍演造成國際紛爭，龔薩福重申，一個擁有悠久歷史的大國，理應透過文明及和平方式解決爭端。

龔薩福表示，儘管台海情勢緊張，但並不影響台聖兩國長達41年的友誼，也沒能阻止他訪台的決心。聖文森及格瑞那丁如同中華民國台灣，都是願意為主權獨立與自由奮鬥的國家，聖國人民深刻體認到，一旦面對大國的威脅，全民都應該攜手合作捍衛家園，聖國願向台灣人民表達休戚與共的情懷。（編輯：楊凱翔）1110808

外交部設宴款待友邦聖文森及格瑞那丁訪問團，感謝聖文森在國際社會高度關切中國加劇軍事威脅台灣之際，訪台展現對台灣人民的堅定支持。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月8日