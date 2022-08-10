兩岸衝突升溫 民眾黨團促借鏡美國民兵訓練制度

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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣民眾黨立法院黨團今天表示，兩岸衝突風險升溫，政府應儘速檢討國防政策。黨團總召邱臣遠指出，軍事訓練役服役時間縮短，後備戰力堪慮，建議借鏡美國國民兵制度，一年入營訓練15天藉以提升戰力。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起開始對台軍演。民眾黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如今天舉行記者會，呼籲政府檢討國防政策並盤點戰略資源。

邱臣遠表示，國防部4月公布全民國防手冊，內容只貼上幾個QR code和緊急聯絡電話，未充分考量戰時網路運作，連防空洞資訊都沒有披露，要求國防部應該跨部會協調並與地方政府合作，才能整合避難資訊，確保重大災難來臨時，緊急避難設施可以照常運作。

邱臣遠直言，台灣目前能源戰略存量天然氣約2週、原油約3個月，萬一共軍圍島軍演常態化，國內將面臨斷氣斷電危機，國防部應提升自行囤油容量。

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邱臣遠也指出，現行義務役轉型為軍事訓練役，服役時間縮減為4個月，訓練成果大打折扣，後備召員戰力堪慮，建議借鏡美國國民兵訓練制度，一年入營訓練15天，每個月選一個週末實施訓練，同時增加教召頻率，提升後備軍人戰力。

蔡壁如表示，中國揚言軍演常態化，台灣應比照核安演習，常態化模擬各種可能的攻擊、災害，必要時進行實地演習，要為最壞打算，做最好準備。（編輯：翟思嘉）1110810