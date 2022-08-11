中國軍演 加拿大媒體頭版專文呼籲加國支持台灣

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（中央社記者胡玉立多倫多10日專電）加拿大主流媒體「國家郵報」（National Post）今天以頭版頭條刊登「加拿大必須支持台灣」評論專文，呼籲加拿大支持台灣這個獨特的主權國家，彰顯彼此共有的民主價值。

這篇 專文 以「台灣奮力抵抗中國威權擴張之際，加拿大必須支持台灣」為題，指美國眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）訪台引發中國在台灣海峽軍事演習，加劇區域緊張局勢，但這也是加拿大展現民主價值、盡所能支持台灣的契機。

專文剖析，美國是台灣長期盟友，但維持戰略模糊。今年5月美國總統拜登（Joe Biden）明確宣布，若中國入侵，美國將保衛台灣；此時機反映美國擔憂俄羅斯入侵烏克蘭將鼓動中國加速併吞台灣的企圖。

專文作者兹沃（Adam Zivo）以他2019年赴台拍攝一部與人權有關紀錄片的親身經驗指出，台灣這個國家的政治文化充滿活力，民主制度健全，新聞媒體自由，公民社會非常活躍，那次的訪台經驗令他相當震撼。

他認為，台灣的民主與北美不相上下，在某些方面甚至更勝一籌；因為台灣人民在面對中國侵略威脅下，雖然遭孤立卻仍堅守民主。

茲沃在文中表示，美國展現十足勇氣支持台灣，因為台灣是亞洲少數繁榮自由民主的國家，經濟繁榮、多元化、尊重法治和個人權利。台灣的價值觀與加拿大的價值觀非常接近，但加拿大因為擔心觸怒中國，迄今未派出高層代表訪台，也沒有表現出支持台灣和反對中國霸凌的意願。

兹沃在文中反問，加拿大是否應為害怕中國霸凌而將自己的價值觀扔進泥潭？去年中國扣押加拿大公民當成人質以搏取外交利益，至今也仍在大規模竊取加拿大知識產權，「加拿大到底要對這樣的國家多恭順」？

他以澳洲也曾面臨類似問題為例指出，2020年澳洲要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源對中國進行調查，中國因此對澳洲實施經濟制裁。此前中國試圖滲透影響澳洲政界、媒體和大學，兩國緊張關係醞釀多年。

中國制裁澳洲致該國經濟損失數十億美元，但坎培拉當局仍堅定立場告訴各國不必擔心中國的經濟脅迫。兹沃表示，加拿大應該效法澳洲，逐步承認台灣的國家地位和主權。

專文強調，台灣是獨特的主權國家，並非中國的一省，加拿大應該基於共同的價值觀和利益，幫助並支持台灣。

駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，國家郵報是加拿大主流大報，其評論對加國政要及菁英甚具影響力，此篇評論凸顯堅守民主自由防線的台灣並不孤單。

陳錦玲並指出，針對中國在台灣周邊海域進行實彈演習，外交部長吳釗燮及駐外館處館長在全球各地持續接受國際媒體訪問，讓世界聽見台灣的聲音，駐多倫多辦事處也將持續透過經貿文化等各層面交流，爭取加拿大對台灣的瞭解與支持。（編輯：周永捷）1110811