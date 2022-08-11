林智堅碩士學位遭撤 馬英九：身為校友支持台大

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）台灣大學撤銷林智堅碩士學位。前總統馬英九今天說，很遺憾看到掌握權力的人，卻因為選舉考量，為了維護權力與私利，選擇不相信台灣大學；身為前總統，又是台灣大學校友，他支持台大。

台大認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；民進黨主席蔡英文昨天向黨內喊話，要全體黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

馬英九今天透過臉書表示，大家也許對很多事情看法不同，對政策乃至國家挑戰的解方，也許意見不見得一致。但是誠信，正派，應該是從政者一致的標準。林智堅的論文門，在台灣大學經過嚴謹審定程序做出評斷，並撤銷林智堅碩士學位後，道理已經很清楚。

馬英九說，他也看到許多色彩不同，甚至政治立場南轅北轍的政治人物、學者們都一致認為，台灣大學的決定維護了學術最基本的尊嚴，也維護台大百年校譽。

馬英九表示，很遺憾看到掌握權力的人，卻因為選舉的考量，為了維護權力與私利，選擇不相信台灣大學，也拒絕挺台灣大學。身為前總統，又是台灣大學校友，他支持台大，更要挺台大的決定，他以台大為榮。

國民黨上午召開記者會，文傳會副主委何志勇表示，林智堅不能立信，因此學術沒有倫理，林智堅就是台灣政客中，去洗學歷的一個例子，不只學術沒倫理，施政也沒倫理，一戳就破，是禁不起挑戰的。

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他呼籲林智堅要放下、要知所進退，也希望力挺林智堅的總統蔡英文，好好思考，什麼才是對台灣民主發展的長遠利益最好。

受邀出席記者會的國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室新媒體部總監練鴻慶說，他要請教民進黨的朋友，國民黨可以尊重中山大學的論文審查（李眉蓁碩士論文抄襲案），為什麼民進黨不能尊重台大的論文審查；並呼籲民進黨的前輩、好朋友們，對台大的攻擊，應該適可而止。（編輯：郭無患）1110811