協助地方政府留才攬才 考試院修正配置準則

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（中央社記者陳俊華台北11日電）為因應縣市政府用人實務所需，增加專員與技正配置數額，考試院會通過修正配置準則，鬆綁配置專員、技正空間，優化攬才留才條件。考試院長黃榮村表示，待行政院組織改造完成後，還要進行第二階段通盤檢討。

考試院上午舉行院會，會後透過新聞稿指出，院會通過「各機關職稱及官等職等員額配置準則」修正草案，刪除縣市政府及所屬一級機關最高職等為薦任第8職等的非主管職稱其員額配置限制；同時將縣市政府委任官等配置比率的下限修正為25%。近日函請行政院同意會銜後，就可發布施行。

考試院長黃榮村表示，這次基於縣市政府人力結構調整後的用人迫切需求，先鬆綁配置準則部分規範，有效協助縣市政府攬才留才。

黃榮村說，近年各機關對部分職務員額配置多有修正意見，且部分機關名稱或層級也須待行政院組織改造的修法結果再配合修正，因此未來配置準則仍有通盤檢討必要，應待行政院組織改造完成後，再進行第二階段通盤檢討。

考試院秘書長劉建忻表示，過去縣市政府向來以委任第5職等或薦任第6職等至第7職等的科員、技士等，作為其業務主要承辦人力；薦任第8職等的專員、技正等則屬於核稿性職務、或為科長的調節性職務。

劉建忻說，為避免排擠承辦人力，配置準則第8條第2項規定，限制專員等職稱的員額配置，不得高於科員等職稱員額的8.5%。在107年縣市政府及所屬一級機關科長層級的主管職務列等調升後，專員等職稱已轉變為肩負重要專案的承辦人力，規定與實務運作產生落差。

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劉建忻表示，由於直轄市政府多設有一、二級所屬機關，其陞遷管道較為暢通，導致同為公務人員高考三級考試及格人員，分發到縣市者在升遷發展較為不利。因此歷來縣市政府多有反映直轄市政府對其人才產生磁吸效應，盼能增加專員等職稱的員額配置，以利其攬才留才。

劉建忻指出，另考量縣市政府總員額未能增加時，可能因委任官等的比率限制，導致其得以調整的員額有限，這次同時修正配置準則，將縣市政府適用的委任官等比率下限，由30%下修為25%。兩項規定鬆綁後，縣市政府配置專員、技正的空間得以擴大，優化其攬才留才的條件。（編輯：郭無患）1110811