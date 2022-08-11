聖文森總理龔薩福：將發聯合聲明 譴責中共威脅台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（右）11日在行政院會見友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）等一行，蘇貞昌接受龔薩福致贈的禮物。中央社記者王飛華攝 111年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福今天拜訪行政院長蘇貞昌。他致詞時說，聖文森正與台灣其他邦交國起草聲明，將譴責中華人民共和國不合理、不成比例及完全錯誤的行徑，「中共對台灣的威脅是不能被接受的」。

蘇貞昌今天接見龔薩福（Ralph E.Gonsalves）訪團，兩人認識已達21年，今天透過翻譯暢談約1小時，話題觸及兩國邦誼、總統蔡英文領導力及反對中共近日行為等。

蘇貞昌感謝龔薩福在聯合國為台灣發聲，支持台灣參與國際，也希望雙邊邦誼永固。

龔薩福說，聖文森正與台灣其他邦交國一起撰寫聲明，譴責中華人民共和國不合理、不成比例，且完全錯誤的行徑，預計今天或明天將在聯合國發表。

龔薩福表示，中共行為違反國際法，也不符合國際道德，遇到困難、歧見，應該透過文明、和平的對話解決，不能揚言發動戰爭，「中共對台灣的威脅是不能被接受的」。

龔薩福說，聖文森支持台灣捍衛國家，不容霸權干涉內政，而台灣人民面對軍威脅，也展現捍衛家園的極大決心；他表示，聖文森雖然是小國，但對這些原則會有所堅持，台灣遭受不公不義，聖文森絕對不會保持沉默。

蘇貞昌對龔薩福一番話表達感謝與敬佩，更感謝聖文森將在聯合國為台灣發聲。

蘇貞昌表示，台灣雖受疫情影響，但民眾生活如常，且在蔡總統領導下，照顧民眾健康，中國沒有出過一分力，相信龔薩福就是台灣防疫成果的見證者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，龔薩福說，所謂時勢造英雄，在大環境驅使下，台灣非常幸運有蔡總統，相信蔡總統正在締造歷史，帶領民眾往美好、良善的地方走，「現在是蔡總統的時刻，做總統也是命定」。

蘇貞昌則感謝龔薩福讚譽，他說蔡總統特質深受民眾喜愛，競選連任得到800多萬票，時至今日都還有過半民眾支持，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前來台也對蔡總統讚譽，這也是台灣面對軍事威脅時，不憂慮的重要因素。（編輯：蘇志宗）1110811