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農田水利會改制合憲 國民黨團：完全無法接受

2022/8/12 17:48
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（中央社記者王揚宇、范正祥台北12日電）對於農田水利會改制為公務機關，國民黨立委費鴻泰等人認為有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天宣告合憲。國民黨立法院黨團表示，完全無法接受這個結果。

費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天做出111年憲判字第14號判決，宣告合憲。

對此，國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，對於判決結果，國民黨團完全無法接受。

國民黨立法院黨團說明，農田水利會是在法律授權範圍內享有自治權限的地方自治團體，不論財產與人事皆與政府無涉，但蔡政府強渡關山，將其收歸國有。

國民黨立法院黨團指出，面對掠奪農民財產、剝奪農民權益的不當立法，大法官卻視而不見，尤其宣告公法人財產非屬憲法保障的人民財產權、組織為公法人或國家機關，純是政策考量問題，與憲法無涉，以此理由駁回暫時處分的聲請，與完全與基層農民感受脫節，並非人民能相信的司法。

國民黨立法院黨團表示，2年前農田水利會修法改制為公務機關時，農委會表示改制可以讓台灣的灌溉服務更臻完善、永續發展，然而2年過去，農民面對的卻是效率變差的農田水利署，水閘沒人管、水路沒錢修，原來蔡政府當初的承諾只是一句玩笑話。

國民黨立法院黨團指出，靠天吃飯的農民本來就弱勢，更因農委會5年來產銷政策荒腔走板，農民苦不堪言，產業結構嚴重失衡，當前水資源分配方式應有更合理的配套方案。國民黨團必須為基層農民發聲，並對民進黨政府、農委會給予最嚴厲的譴責。

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立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，全國17個農田水利會納入行政院農業委員會農田水利署成為17個管理處；農田水利會資產及負債，依法由國家概括承受。

費鴻泰等38人認為，農田水利法違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則，並限制或剝奪原有會員本於憲法第14條所保障的結社自由權等，去年3月間向大法官聲請釋憲。（編輯：翟思嘉）1110812

費鴻泰
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