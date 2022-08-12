農田水利會改制合憲 陳吉仲：持續農業改革

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會、農委會主委陳吉仲臉書今天皆發文表示，憲法法庭今天針對「農田水利法」第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定解釋案，做出規定均合憲的判決，改革將持續。

陳吉仲臉書貼文指出，這項判決象徵農田水利署近4000位同仁的努力受到肯定。農業的結構前進是條長遠的路，謝謝許多人的支持，將持續堅定農業改革工作。

陳吉仲說，自民國109年10月改制農水署成立，除原水利會資產成立農田水利事業作業基金，專款專用於農田水利事業外，為擴大農田水利建設，完善基礎建設，農田水利建設經費由110年的新台幣41億元，於111年成長至52億元，112年更可望大幅提高至70億元。

他舉例，去年面臨百年大旱，在有效調度水源下，完成23萬6000公頃的供灌並順利收成，其餘配合支援民生用水的7萬4000公頃停灌農地，超過9成農民在1個月內拿到停灌補償。

陳吉仲強調，極端氣候的影響，讓農田水利防災的工作更顯重要，汛期前透過圳路清淤及閘門檢查，確保水路通暢及設施功能正常，111年度清淤量達8萬5000立方公尺，較改制前年度清淤量7萬立方公尺，高出21%。

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關於改制後的農水署，他說，破除灌區內外的區域限制，在1年10個月內，興辦27處農田水利建設，提供3.2萬公頃農田穩定的灌溉用水，讓4萬多名農民不再飽嚐缺水之苦。未來將持續推動擴大灌溉服務工作，預計114年擴增到8.8萬公頃。

農委會重申，衡諸當前社會環境及未來氣候變遷所帶來的新挑戰，原農田水利公法人組織已無法解決複雜多元的問題，改制為公務機關後，政府直接整合跨部門資源，方能處理日益複雜困難的農田水利水源規劃、調度、水質、防災、應變等課題，並跨域創造新價值。（編輯：管中維）1110812