大法官：水利用地照舊使用不違憲 但應予補償

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（中央社記者林長順台北12日電）憲法法庭今天作出111年憲判字第15號判決，農田水利會照舊使用的土地，如果屬人民所有，應給予徵收補償，並於3年內擬定相關計畫，籌措財源，於合理期限內逐步完成徵收補償。

民國59年2月9日修正公布的農田水利會組織通則第11條第2項前段規定：「原提供為水利使用之土地，應照舊使用」；109年7月22日制定公布的農田水利法第11條第1項同樣規定：「本法施行前提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。」

憲法法庭受理2件聲請案件，2案均涉及特定土地因數十年間供灌溉及排水使用，並由該地區的農田水利會負責管理，且未給予相當的補償，導致土地所有權人認為侵害他們的所有權，分別以農田水利會為被告，向法院提起排除侵害或徵收補償等訴訟。

雲林地方法院民事庭承審其中一案，認為農田水利會組織通則第11條第2項規定，使人民受到特別犧牲，卻未給予任何補償，且相關規定增訂前後的人民受到不合理差別待遇，侵害憲法保障人民財產權及平等權，民國101年間聲請釋憲。另一案的當事人也於108年間聲請釋憲。

憲法法庭今天宣判，農田水利會組織通則第11條第2項前段及農田水利法第11條第1項有關應照舊使用的土地，如屬人民所有，而未以租用、價購或其他方式取得權源，因其已形成個人的特別犧牲，即應依法徵收，給予相當之補償。

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憲法法庭表示，相關機關應於3年內擬定徵收補償相關計畫，籌措財源，於合理期限內逐步完成徵收補償， 才能符合憲法第15條保障人民財產權的意旨。

憲法法庭也指出，鑒於目前依規定照舊使用土地的權源取得緩慢、成效有限，且專戶餘額不足，顯然無法因應照舊使用土地的承租或用地取得所需。主管機關應訂定期限，積極籌措財源，盡速完成照舊使用土地的權源取得，並就各用地具體現況是否仍供農田水利使用，或有無其他替代方案，或應辦理公物的廢止事宜，通盤檢討。（編輯：李錫璋）1110812