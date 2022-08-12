農田水利會改制釋憲案 憲法法庭判決合憲

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（中央社記者林長順台北12日電）農田水利會改制為公務機關，包括中國國民黨籍立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天做出111年憲判字第14號判決，宣告合憲。

立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，全國17個農田水利會納入行政院農業委員會農田水利署成為17個管理處；農田水利會資產及負債，依法由國家概括承受。

費鴻泰等38人認為，農田水利法違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則，並限制或剝奪原有會員本於憲法第14條所保障的結社自由權等，去年3月間向大法官聲請釋憲。

憲法訴訟法新制於今年1月間上路後，改由憲法法庭審理。憲法法庭5月24日進行言詞辯論後，今天宣判。（編輯：唐聲揚）1110812