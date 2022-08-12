農田水利會改制釋憲案 憲法法庭判決合憲
2022/8/12 15:28（8/12 15:48 更新）
憲法法庭12日做出宣告，農田水利會改制公務機關合憲。圖為2021年3月多名國民黨立法院黨團成員與反消滅水利會全國自救總會成員在司法院前舉行記者會，指出農田水利法違憲問題。（中央社檔案照片）
（中央社記者林長順台北12日電）農田水利會改制為公務機關，包括中國國民黨籍立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天做出111年憲判字第14號判決，宣告合憲。
立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，全國17個農田水利會納入行政院農業委員會農田水利署成為17個管理處；農田水利會資產及負債，依法由國家概括承受。
費鴻泰等38人認為，農田水利法違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則，並限制或剝奪原有會員本於憲法第14條所保障的結社自由權等，去年3月間向大法官聲請釋憲。
憲法訴訟法新制於今年1月間上路後，改由憲法法庭審理。憲法法庭5月24日進行言詞辯論後，今天宣判。（編輯：唐聲揚）1110812
影片來源：Judicial Yuan 司法院影音
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