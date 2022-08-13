民眾黨推「民眾急診室」 串聯全台服務

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）台灣民眾黨今天記者會指出，將展開「民眾急診室」，針對民眾日常問題、醫療健康、婦幼權益等議題，全台串聯服務，辦課程、營隊，替民眾「診治」，盼落實以民為本服務精神。

台灣民眾黨今天召開「民眾急診室–全台服務」記者會宣告，高雄市黨部主委馮啓彥號召台北及彰化黨部，聯合推動「常態性的服務系統」，展開全台民眾服務串聯，聯合針對民眾的日常問題、醫療健康、婦幼權益等幾項重要議題為民眾進行「診治」。

台灣民眾黨秘書長謝立功說，從各種面向台灣社會出了非常多的毛病，希望透過「民眾急診室」，從高雄開始試辦，健全黨內的地方服務機制，未來盼推展到北中南各縣市，透過參選人各自醫師、律師、會計師等專業，並跟NGO合作舉辦課程、營隊，讓台灣以民眾為本，解決人民切身需要改變的課題。

醫師出身的馮啓彥說，自己從醫快30年，常接到民眾詢問醫療相關問題，加上民眾黨很多支持者是30到50歲，是台灣社會中最中堅的力量，黨員也集結各行各業專長，因此希望以最快的速度，服務民眾各方面困難，且不是只在今年底選完就結束，而是能讓平台持續下去，服務所有民眾。

台北市黨部主委、市議員林國成說，身為民意代表，服務人民本就是首要職責，台北擁有相對豐富的資源跟建設，都不見得能善盡照顧到每個民眾，更別說是其他資源較不足的鄉鎮城市，因此盼提供自身市政與服務經驗，帶黨內同袍向前，成為專業優秀民意代表。

彰化縣黨部主委張雪如表示，民眾黨近2年來，積極讓黨政事務推動更全面，而各地方也需要服務系統來銜接黨中央政策推動，盼透過點線面串聯，形成民眾黨的社會服務網絡。

立委張其祿說，不論從政策立場、地方選民服務，民眾黨為民服務不遺餘力，今年推出全國共同政見聚焦「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律」5大議題，就是想解決民眾對生活最關切的「痛點」，打造「民眾新希望」的政策訴求，盼落實以民為本的服務精神。（編輯：郭諭儒）1110813