藍質疑騙高中學歷 蔡適應：沒必要造假

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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）國民黨質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應以騙高中學歷的方式爭取選民認同。蔡適應今天表示，他受邀參加基隆高中校友會，跟就讀基隆高中是兩件事，他沒必要做假資料，也沒在選舉公報偽造文書。

國民黨基隆市議員張淵翔、國民黨基隆市議員參選人王尚潔、台北市議員參選人楊植斗，以及前國民黨青年團總團長呂謦煒今天在中央黨部召開記者會，質疑蔡適應根本未曾讀過基隆高中，疑用騙高中學歷的方式來爭取選民認同，要求蔡適應公開道歉、退出選舉。

王尚潔表示，誠信是政治人物基本的原則，而蔡適應在被人質疑之前，都默認被稱呼為基隆高中校友，也未明白表示自己未讀過基隆高中，這就是試圖想誤導，讓大家以為蔡適應是基隆高中校友，「這不是騙，甚麼才是騙」。

王尚潔指出，蔡適應從政16年，從未表示自己是左營高中畢業，反而維基百科上一直都寫學歷國立基隆高級中學，真的是刻意隱瞞到極致。而可能也被誤導，所有基隆高中的正式校友刊物和官方臉書都稱蔡適應為傑出校友，也從未看過蔡適應否認過。

蔡適應今天在基隆接受媒體聯訪表示，相關議題他已於11日在臉書發文說明。選舉公報中分為學歷欄跟經歷欄，要畢業才能在學歷欄中寫畢業學校，他在選舉公報上從來沒偽造過文書，這可供各界檢驗；另外，他受理事長之邀參加基隆高中校友會，而且參加校友會跟就讀基隆高中這完全是兩件事，他沒必要做假資料。

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蔡適應11日在臉書發文表示，他從來沒有說過自己唸過基隆中學，而且求職、從政以來，也未將基隆高中作為學歷紀錄；他的「校友會身分」，是因基隆高中校友會有感於本人協助校務推動，依據校友會章程第5條規定，以對學校有特殊貢獻的考量，邀請成為榮譽會員，也曾經擔任理事。

蔡適應指出，他日前接受廣播專訪，有提及自己在北部出生，國中搬到南部，國、高中是在南部完成學業，考上東海大學到台中唸書。（編輯：黃國倫）1110815