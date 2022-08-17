黃國昌控炒地賺暴利 林為洲：舊案重炒將提告

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（中央社記者王承中台北17日電）前立委、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌今天表示，國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲介入新竹縣穹林鄉土地重繪圈地，獲取暴利新台幣1.2億元，且未依法申報財產，已無資格再參選地方行政首長。

林為洲則發布聲明表示，此案年代久遠，約15年前，在前新竹縣長鄭永金在任時即依法核准，並依相關法律規範及程序辦理。每值選舉期間，他總是被惡意抹黑，舊案一再重提。黃國昌此時再爆料炒冷飯，令人質疑是否在幫執政黨移轉論文門及柬埔寨人肉案焦點，且黃國昌的言詞已對他造成嚴重侵害，將對其誹謗、意圖使人不當選等情事提出提告，以維權益。

黃國昌今天在國民黨中央黨部前召開記者會，他指出，長期在新竹擔任公職的林為洲，透過參與土地重劃，低價承接「抵費地」，再以高價轉賣的方式，在一個月內海撈1.2億元，更未依法申報財產。林為洲此種行徑，已無資格再參選地方行政首長，也呼籲國民黨主席朱立倫應承諾，不再提名炒地皮候選人。

黃國昌表示，2007年新竹縣穹林鄉「金獅自辦農村社區土地重劃區重劃會」成立，由林為洲擔任負責人的「群茂開發公司」也在同年成立，並參與重劃會，承接開發工程。

黃國昌指出，抵費地是因重劃會出資人先行墊付開發費用，重劃完成後，即分配抵費地給出資人作為報酬。金獅重劃會在2019年召開理事會，決議抵費地以每坪4.1萬元出售「金獅段地號1026抵費地」給林為洲等5人。

黃國昌表示，林為洲在取得超過765坪的抵費地後，便以5倍、每坪20萬的價格出售，不到一個月攫取暴利1.2億元。

黃國昌指出，林為洲身為立委，抵費地的交易紀錄，依法需要誠實申報，然而查找2019年的公職人員變動財產申報表，卻查無林為洲抵費地的買賣申報，明顯是財產申報不實。不禁要問，「林為洲是在怕什麼，為什麼不讓選民知道林為洲是炒地高手」。

黃國昌表示，大家都知道地方首長所掌握最有利益的權力就是土地開發、市地重劃，而林為洲一個還未取得地方首長權力的民代，就已經在進行這樣的行為，這是否是台灣需要的地方首長，懇請大家重視問題的嚴重性，讓各黨派都必須在年底選舉時，承諾守護下一代的未來，守護居住正義。

對此，林為洲表示，他2019年12月間已遭人召開多次記者會，以如「新竹藍綠買地團」等聳動言詞與話術不實抹黑；又如2020年選舉期間競選對手也針對炒地皮議題來抹黑打壓，他當時提告，後經縣內大老出面協調，對方道歉後，他撤告。

國民黨文傳會透過新聞稿表示，若國民黨提名人選有違法情事，籲黃國昌無須作秀，應直接對法院提告，也呼籲黃國昌不應輕輕放過自己黨內涉及期約賄賂，已遭法院重判的前時代力量黨主席徐永明。

國民黨指出，居住正義為國民黨長年主張，並已具體行動，提出囤房稅修法草案。民進黨拒修囤房稅，導致炒房難以杜絕。居住正義有賴執政者相關政策配套落實，若要實踐居住正義，不應指控在野黨，而該監督執政黨，也不應以政治選舉算計蓋過人民的真實訴求。（編輯：翟思嘉）1110817