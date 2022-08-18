推薦北市原民議員參選人 陳時中：我們都是一家親

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天推薦民進黨台北市平地原住民議員參選人吳郁瑾、台北市山地原住民議員參選人陳慧君。陳時中特別換上原住民族背心，他笑說，換了服裝，看起就像是原民參選人，「其實我們都是一家親」。

陳時中下午與台北市平地原住民議員參選人Sawmah吳郁瑾、台北市山地原住民議員參選人Mulas Ismahasan陳慧君、民進黨原民部主任車牧勒薩以．拉勒格安共同召開記者會。

吳郁瑾把阿美族的情人袋送給陳時中，她說，這象徵阿美族、原住民族與陳時中結盟，一起為台北市努力。陳慧君則送上山豬布偶，她說，布農族重視豬，結婚、結盟要有殺豬儀式，今天受限場地，送上象徵的布偶，意味與陳時中一起結盟、進市府一起努力。

眾人並高呼「與原攜手、台北共好」口號，齊喊凍蒜。陳時中還逗趣地問2位原民市議員參選人「原住民語的凍蒜怎麼講？」

吳郁瑾有12年的政治幕僚經驗，她說，自己從小在都市長大，但是鄰居與她身邊的人，會問「為何妳長得不一樣？為何會來台北生活？」讓她覺得失落、沒有依歸。

她說，不希望自己的女兒也有這樣的生命經驗，她希望女兒、族人的每一代都可以有自信在台北生活著，她為孩子、為所有都市原住民的真實需求站出來，希望大家支持她進入台北市議會。

陳慧君則說，她的族名Mulas，意思是「堅忍不拔的野草莓」。

陳慧君說，台北市是台灣的首都，希望首都的市民都可以認知到，台灣原住民族自古以來就不屬於中國，祖先歷史記憶都是來自這塊土地，原住民是這塊土地的主人。

她指出，很可惜的是，過去幾年，台北市長柯文哲高唱兩岸一家親、總是要討好中國，而掩蓋了台灣原住民的主體性，她將透過這次參選，讓大家知道，「台灣原住民從來就不是中國的少數民族、更不是炎黃子孫」。

陳慧君表示，陳時中在衛福部長任內致力改善原住民的健康不平等，絕對勝過羞辱原住民身分就像綠卡的柯文哲。

陳慧君說，她曾是原住民族電視台的族語主播，也曾擔任台北市族語老師，文化傳承與文化自信心，都需要透過語言傳播，台北市需要一個能把族人需求清楚傳達出來的市議員。

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陳時中特別換上原住民族背心，出席記者會。他笑說，近來穿西裝，看起來阿中，現在把服裝換了，像是原民的參選人，「其實我們都是一家親」，都在這塊土地共同生活、共同長大，原民來得更早、對土地連結又更深。

陳時中表示，台北市是首都，也是國際都市，與南島各國家的連結交流，也是很重要的事；跟南島國家做文化交流，大家一起尋根，根脈弄得愈清楚，自信心會愈強。（編輯：翟思嘉）1110818