林佳龍：空戰議題打動人心 民調會出現剪刀差

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前排左5）18日晚間到鶯歌區出席「新北大翻新，議員逗陣拚」造勢活動，與子弟兵、民進黨新北市議員參選人卓冠廷（前排左6）等人同台造勢，現場旗海飄揚、凍蒜聲不斷。中央社記者高華謙攝 111年8月18日

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（中央社記者高華謙新北18日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天說，被徵召參選1個月，他與新北市長侯友宜民意調查支持度大幅拉近，空戰議題如長者裝假牙等都能打動人心，相信投票日會出現「剪刀差」。

林佳龍晚間在鶯歌區與子弟兵、民進黨新北市議員參選人卓冠廷同台造勢，民進黨籍立法委員林靜儀、蘇巧慧與卓冠廷太太、前立委洪慈庸也出席相挺，現場旗海飄揚、凍蒜聲不斷。

林佳龍活動結束後接受媒體聯訪表示，投票倒數100天衝刺階段，他與37名議員參選人是最堅強「新北大翻新」團隊，有信心隨這節奏往前走會勝選。

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媒體詢問與侯友宜網路民調支持度拉近，是否代表勤跑有成？林佳龍說，一方面是空戰議題打動人心，如長者裝假牙，社會住宅與設運動局等，「空戰讓我們一出場就有氣勢」，現在陸戰是與議員辦座談會，這也反映在民調。

另外，林佳龍在活動致詞時表示，這場「新北大翻新， 議員逗陣拚」活動是他看過最大場、最熱情，鶯歌與土城區、樹林區及三峽區相較人口較少，也要有在地人卓冠廷當議員，讓地方與中央服務一條龍，希望大家用選票讓卓冠廷進議會打拚。（編輯：李明宗）1110818

民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）18日晚間在鶯歌區出席「新北大翻新，議員逗陣拚」造勢活動，卓冠廷太太、前立委洪慈庸（左）也出席相挺。中央社記者高華謙攝 111年8月18日