遭疑內湖園區主張矛盾 黃珊珊：放寬是解決問題

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（中央社記者蕭博文台北19日電）國民黨今天指控台北市副市長黃珊珊關於內湖科學園區的主張自相矛盾，黃珊珊解釋，當時是因內科園區多為夾層不合規定，只能放寬讓它名符其實，只是面對現實、解決問題而已。

國民黨上午召開記者會，指黃珊珊過去擔任台北市議員21年之久，曾要求鬆綁內湖科學園區容積率，就是要增加人數，如今卻說內科園區人數太多，是自相矛盾，還檢討前台北市長馬英九，把責任丟給別人。

黃珊珊今天上午出席台北國際觀光博覽會開幕典禮，會後接受媒體聯訪時表示，當初主張放寬周邊容積率是要都更，而內科園區的問題是夾層，是不合規定的，只能放寬讓它名符其實。

黃珊珊還說，現在的15萬人是因為當時原來是廠房，後來改成夾層，不放寬就是違規的存在，只是面對事實、解決問題而已，可能質疑的人不太知道整個內科園區的來龍去脈。

媒體還問到，民進黨台北市長參選人陳時中表示若檢疫政策「3+11」是破口，黃珊珊也是其中一環，因為大家都在同一艘船上；黃珊珊則回應，境管不是台北市政府的職責，大家每天不要用口水去噴，誰做了什麼事情，人民都已經放在心裡，現在再去解釋一年多前的事情，「請他先為那一年死掉的800多人先道個歉吧。」（編輯：李錫璋）1110819