藍委質疑疫苗合約封存30年 陳時中：根據保密條款

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（中央社記者范正祥、蕭博文台北19日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑疫苗採購合約，衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，要求前衛福部長陳時中說明。前衛福部長、台北市長參選人陳時中回應，不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花在哪，國民黨立法院黨團今天召開記者會繼續關注，黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委林奕華共同出席。

李德維指出，國民黨團接獲相關訊息，指疫苗採購合約要封存30年，按衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密。他質疑，如此一來，疫苗採購過程形同絕對機密，必須等到30年後才可能看到陳時中過去於擔任衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官期間使用公帑採購疫苗的相關資料。

李德維呼籲，剛卸任衛福部長、指揮中心指揮官不久的陳時中，應該以最近談大巨蛋時強調要公開透明的態度，以同樣的標準公布疫苗採購案。

林奕華說，疫苗採購合約機密封存30年，這真是令人大開眼界。這等於現任區域立委還要再競選8次連任，才可以看到現在關心的疫苗採購價格，這是什麼離譜的狀況。

曾銘宗指出，疫苗採購是使用國家公帑，國民想知道採購疫苗每劑花多少錢，疫苗採購合約為什麼要機密封存30年，形同要等到陳時中100歲才公布，莫名其妙。

他說，當初立法院於審查相關預算時，國民黨團於去年6月15日就提出主決議，內文提及政府施政須依法行政，公開透明，依照傳染病防治法第27條規定，政府購買疫苗過程必須錄音，必須公布詳細會議資料，要求該疫苗交貨完成後，2個月內公布相關會議紀錄，並將相關會議資料送立法院財政委員會和衛環委員會。

曾銘宗指出，當初協商上述主決議時，他特別問陳時中，「這有沒有問題」，陳時中回答「沒有問題」。曾銘宗說，疫苗採購，如今交貨已達87%，希望衛福部依照上述主決議，趕快公布疫苗採購價格及相關決策過程的錄音檔案。

陳時中今天上午出席台北國際觀光博覽會開幕典禮，會前接受媒體聯訪時表示，他不清楚是不是到民國140年，但相關密件的根據是簽約時的保密條款。

陳時中說，大家都有商業的基本常識，在商業行為有很多會簽訂相關保密條款，當時要買疫苗的時候，都有一些保密條款的規定。不是只有疫苗，其實很多的藥物都會有保密條款。（編輯：蘇志宗）1110819