李文忠出席美退伍軍人年會 強調民主國家勿姑息中國

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（中央社記者游凱翔台北20日電）退輔會副主委李文忠美國時間17日出席美國退伍軍人協會（AMVETS）2022年會。他致詞強調，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京過度反應宣布軍演，其行徑一如俄羅斯侵略烏克蘭，盼民主國家不能姑息。

國軍退除役官兵輔導委員會上午發布新聞稿表示，李文忠在美國時間17日出席在美國路易斯安那州紐奧良所舉辦的美國退伍軍人協會（AMVETS）2022年會，並以貴賓身分在其婦女會大會及年會開幕式致詞。

李文忠特別感謝該會長期以來對中華民國的支持，於每年年會通過支持中華民國決議文，敦促美國政府及國會嚴格遵守台灣關係法，出售台灣最先進的軍事裝備、武器及科技，確保台灣能有足夠之保衛能力，並應支持台灣加入聯合國，給予中華民國總統與他國元首訪美時相同的尊重與待遇。

李文忠指出，這個月初裴洛西率團訪台表達對中華民國的支持，北京竟過度反應宣布軍事演習，聯邦參議員馬基日前再率團訪台，北京也再次發動演習，引起民主國家反感與對抗，其行徑一如俄羅斯藉口侵略烏克蘭，「我們的人民不會接受也不會屈服，一如勇敢的烏克蘭人民，希望各位能繼續與我們站在一起。」

李文忠也引述美國哥倫比亞大學政治學系教授黎安友日前於美國之音專訪時所說，中國於美國國會議員離台之後隨即展開軍事演習，無非是想恫嚇台灣及國際社會；而要消弭這樣的侵略行為，就是民主國家不能姑息，並以決定性軍事威攝能力來制衡侵略者。

李文忠也提到，眾議院退伍軍人事務委員會主席高野去年率跨黨派議員訪問退輔會時，特別表達對於台美兩國在退伍軍人事務合作及交流的支持，退輔會也正努力朝此一目標前進。

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退輔會表示，李文忠在大會代表主任委員馮世寬頒贈美國退伍軍人協會總會長霍因（Greg Heun）一等榮光專業獎章，也是退輔會的最高榮譽，以表彰他對退伍軍人福祉、伸張國際正義及致力維護中華民國國際生存空間的貢獻。

退輔會指出，美國退伍軍人協會於1944年12月在密蘇里州堪薩斯市成立，總會設於馬里蘭州，現有會員合計約25萬2000人，為美國主流退伍軍人組織之一。（編輯：郭無患）1110820