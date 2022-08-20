蔡總統出席小英之友會授證 讚蔡其昌是行動派

（中央社記者吳哲豪台中20日電）總統蔡英文今天出席台中市小英之友會授證典禮，大力推薦民進黨台中市長參選人蔡其昌；蔡總統說，台中市在交通網路及產業發展需要有行動及執行力的市長，而蔡其昌是最佳人選。

身兼民主進步黨黨主席的蔡總統，下午參加台中市小英之友會企業顧問團授證典禮，陪同蔡總統的還有蔡其昌、民進黨立委張廖萬堅等人，蔡總統授證給台中市小英之友會企業顧問團成員，並和眾人合影留念，她呼籲小英之友會成員支持蔡其昌及民進黨在台中市推出的議員參選人。

蔡總統演講時指出，民進黨在各縣市都推出優質候選人，台中市推出屬於行動派的蔡其昌，而蔡其昌在民進黨最困難時擔任黨的發言人，面對社會大眾對民進黨的質疑和期待時拿捏得很好，在民進黨再起時擔任關鍵角色。

蔡總統說，台中市現在處在快速發展跟轉變時期，尤其在交通網路及產業規劃方面，都需要一個有行動力及執行力的市長，將台中帶往好的方向，也讓台中市在台灣下個世代發展中扮演重要角色。

蔡總統指出，台中市有許多建設遲緩和延宕，除了台中捷運綠線外，其他交通建設沒有進展，台中市的治安也令市民擔憂，台中市民值得一個更好的市長，她呼籲大家支持蔡其昌，讓台中市大翻新。（編輯：郭諭儒）1110820