國發會：上半年軌道建設執行金額364億元 近5年最高

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）政府致力推動公共建設，其中軌道建設陸續開花結果，今年截至6月底，軌道建設執行金額新台幣364億元，創下近5年最高；國發會主委龔明鑫指出，未來幾年都會有完工的路線及車站。

國發會今天委員會議就軌道建設推動情形提出報告，今年軌道建設計畫截至6月底的計畫經費達成率為36.91%，較民國110年同期上升1.79個百分點，且執行金額364億元為近5年最高。

國發會指出，現階段各區也有多項軌道建設持續推動中，如信義線東延段、安坑輕軌、三鶯線、萬大樹林線第1期、桃園捷運綠線、桃園市區鐵路地下化、機捷延伸線、高雄捷運岡山路竹延伸線及環狀輕軌等。

龔明鑫在會中表示，未來幾年軌道建設都會有完工的路線及車站，例如預定今年完工的機場捷運線延伸中壢老街溪（A22）站、安坑輕軌及高雄環狀輕軌台鐵美術館（C20）站至愛河之心（C24）站，明年也有捷運信義線東延段及三鶯線；此外，台鐵購車今年下半年至明年間預計再新購504輛。

國發會今天委員會議也審議通過行政院交議、交通部陳報「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」綜合規劃案，將依決議函報行政院核定。

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高雄捷運小港林園線路線將由地下銜接高雄捷運紅線小港站尾軌，止於林園工業區西側，全長約11.59公里，設置7座車站（6座地下、1座高架），預估建設總經費約533億元，119年完工通車。

高雄市政府表示，針對通過林園工業區的RL7站址，為了降低對中油林園廠區的影響，綜合規劃方案已較可行性研究方案西移450公尺，全案環境影響評估經環保署111年6月29日審議通過，同意RL7站採高架設置。（編輯：蘇志宗）1110822