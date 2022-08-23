接見日華懇 副總統：讓台日感情更好穩定印太和平

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（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統賴清德今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團，他期待，這一輩能承繼前總統李登輝、日本前首相安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

賴副總統今天在總統府接見訪團，他感謝古屋圭司在中國軍演關鍵時刻，率團訪問台灣，向國際社會傳達日本對台灣的友誼。

副總統致詞時，首先對日本前首相安倍晉三的驟然離世，傳達台灣人民最深切的哀痛之意，也向家屬再度表達慰問，「我們永遠不會忘記安倍首相對台灣的幫助跟支持」。

賴副總統說，台灣社會自動自發於8月20日在台北世界貿易中心的國際會議廳，舉辦追思安倍音樂會，約有2、3000人參加，場面隆重盛大，這代表台灣社會對安倍的感激，沒有因為安倍的離世而停止，永遠感謝安倍。

副總統認為，正如日本前副首相麻生太郎在哀悼文中所說，安倍不僅振興日本，也再度把日本推向國際舞台，贏得國際社會的尊敬，這在日本歷屆首相裡面是難得的成績。安倍離世後，包括台灣、美國等許多國家都下半旗表示哀悼，顯示安倍的印太安全戰略，不會因為離世而中斷，反而會匯聚更大的能量，在印太和平穩定上發揮更大效果，希望大家一起努力。

他說，日華懇在古屋圭司帶領下，今年通過「2022年度基本方針」決議文，強調台海和平與穩定的重要性。他感謝日本政府，在台灣遭逢疫情最困難的時候，捐贈420萬劑疫苗，不僅保護台灣人民健康，也穩定台灣社會的發展。

副總統認為，古屋圭司是日本非常傑出的政治家，也是日本政界重要領袖，希望能藉由古屋圭司的影響力，讓台日關係越來越穩健。他也期望，這一輩能承繼李登輝、安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。（編輯：謝佳珍）1110823