更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺2/241
首頁 / 政治

接見日華懇 副總統：讓台日感情更好穩定印太和平

2022/8/23 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統賴清德今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪台團，他期待，這一輩能承繼前總統李登輝、日本前首相安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。

賴副總統今天在總統府接見訪團，他感謝古屋圭司在中國軍演關鍵時刻，率團訪問台灣，向國際社會傳達日本對台灣的友誼。

副總統致詞時，首先對日本前首相安倍晉三的驟然離世，傳達台灣人民最深切的哀痛之意，也向家屬再度表達慰問，「我們永遠不會忘記安倍首相對台灣的幫助跟支持」。

賴副總統說，台灣社會自動自發於8月20日在台北世界貿易中心的國際會議廳，舉辦追思安倍音樂會，約有2、3000人參加，場面隆重盛大，這代表台灣社會對安倍的感激，沒有因為安倍的離世而停止，永遠感謝安倍。

副總統認為，正如日本前副首相麻生太郎在哀悼文中所說，安倍不僅振興日本，也再度把日本推向國際舞台，贏得國際社會的尊敬，這在日本歷屆首相裡面是難得的成績。安倍離世後，包括台灣、美國等許多國家都下半旗表示哀悼，顯示安倍的印太安全戰略，不會因為離世而中斷，反而會匯聚更大的能量，在印太和平穩定上發揮更大效果，希望大家一起努力。

他說，日華懇在古屋圭司帶領下，今年通過「2022年度基本方針」決議文，強調台海和平與穩定的重要性。他感謝日本政府，在台灣遭逢疫情最困難的時候，捐贈420萬劑疫苗，不僅保護台灣人民健康，也穩定台灣社會的發展。

副總統認為，古屋圭司是日本非常傑出的政治家，也是日本政界重要領袖，希望能藉由古屋圭司的影響力，讓台日關係越來越穩健。他也期望，這一輩能承繼李登輝、安倍的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。（編輯：謝佳珍）1110823

安倍晉三
蔡總統：台灣若遭侵略將衝擊印太 台日合作確保和平 抗疫與統一教爭議 日相岸田文雄支持率跌至新低
古屋圭司
日華懇訪團見蔡總統 古屋圭司談台灣高鐵車廂採購 古屋圭司見蘇貞昌 關注福島5縣農產、高鐵採購案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴清德：台灣對安倍晉三的感謝 不因他離世而改變