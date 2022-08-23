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蔡總統：台灣若遭侵略將衝擊印太 台日合作確保和平

2022/8/23 12:23（8/23 12:51 更新）
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總統蔡英文（右）23日在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團，蔡總統致詞時說，面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；台日是安全攸關夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日
總統蔡英文（右）23日在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團，蔡總統致詞時說，面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；台日是安全攸關夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大衝擊；台日是安全攸關夥伴，應持續深化合作，確保區域和平穩定。

蔡總統今天在總統府接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團。

蔡總統致詞提到，「日華懇」是台日關係重要橋梁，她就任總統以來，在總統府與古屋圭司、日華懇的好朋友見過好幾次面；這次古屋圭司來訪，展現日本國會對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝。

蔡總統提到，她非常懷念台灣的好朋友、日本前首相安倍，安倍生前擔任日華懇的顧問，今年3月她與安倍的視訊會談，就是出自日華懇的用心安排；當時安倍再次強調，台灣有事等同日本有事以及日美同盟有事，藉這個機會，她再次感謝安倍對台日關係與國際民主社會的貢獻。

蔡總統說，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國在台海周邊頻繁的軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。面對威權主義的擴張與挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域，都將造成巨大的衝擊。

她指出，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平及穩定、自由及繁榮。

蔡總統說，相信有日華懇的協助，台灣與日本的夥伴關係會愈來愈深厚，現在日華懇的成員有橫跨日本各黨派、超過260位國會議員，具有非常大的影響力。

她舉例，去年在古屋圭司以及日華懇的協助下，日本參議院無異議通過決議案，支持台灣參與世界衛生大會，當天在場議員全體起立支持的畫面，讓台灣非常感動。

蔡總統說，這些年來台灣與日本建立患難見真情的緊密夥伴關係；台日在患難中攜手合作，深化彼此互助的情誼，雙方共享的理念，在挑戰中更加堅定，未來共同的挑戰會愈來愈多。

她期待，未來台灣日本不僅共同維護區域的和平穩定，也持續加強合作，成為區域的堅實夥伴，帶動全球的自由繁榮。（編輯：謝佳珍）1110823

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