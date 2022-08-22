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日華懇議員團將抵台 強調共享價值觀國家緊密合作

2022/8/22 08:54（8/22 09:16 更新）
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日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右2）、日華懇事務局長木原稔（右1）22日上午從東京啟程訪台。（圖取自twitter.com/Furuya_keij）
日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右2）、日華懇事務局長木原稔（右1）22日上午從東京啟程訪台。（圖取自twitter.com/Furuya_keij）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔今天上午從東京啟程訪台。古屋圭司在推特（Twitter）發文表示，共享共同價值觀的國家有必要密切合作。

古屋、木原都是眾議員，今天起至24日訪台，預計晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，就台日各項重要議題交換意見。此外，也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁故總統李登輝。

古屋今天上午發推文表示，中國進行軍事挑釁等脫離常軌的行動不僅冒犯台灣，也是冒犯東亞整體的和平與安全。面對這樣的風險，共享相同價值觀的國家有必要密切合作。

「產經新聞」之前報導，古屋與木原此次訪台與蔡總統等政要會談時將談到「日華懇」成員將於10月10日國慶日活動時派成員訪台、說明台美日國會議員進行戰略對話的方針等，將強調持續力挺台灣的態度。

此外，針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國在台灣周邊實施大規模軍事演習一事，古屋與木原也將與台灣的國防當局交換意見。

「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年推動台日友好交流不遺餘力。今年7月8日遭槍擊辭世的日本前首相安倍晉三生前擔任日華懇的顧問。

古屋去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成蔡總統與安倍晉三在「日華懇」總會進行視訊會談。

古屋圭司上次訪台是2020年9月出席故總統李登輝的告別式。（編輯：郭中翰）1110822

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