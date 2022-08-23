視察海空部隊 總統：要讓敵人明白侵台將付出代價

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（中央社記者葉素萍台北23日電）今天是823戰役64週年，總統蔡英文說，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力。「我們要讓敵人明白，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責」。

蔡總統今天前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」。

蔡總統首先抵達「空軍第六雷達中隊」，視察雷達塔及聽取「雷達裝備現地簡報」，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。隨後，總統續前往「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」，聽取戰情作業流程及任務簡報。

蔡總統致詞表示，今天是823金門戰役的64週年。「823精神」就是所有台灣人民，不分先來後到，不分族群，共同守衛國家的精神。她說，這場戰役保衛住台灣，更向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。

她說，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。

「我們要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力」，她說，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。

蔡總統說，空軍弟兄姊妹們作為台灣海域和空域的千里眼、國防通訊的樞紐以及打擊敵艦的重要戰力，都是保衛國家不可或缺的一部分。

她說，在最近這段敵情威脅期間，即使是已經服役超過10年的官士兵，也是第一次遭遇到如此近距離的武力軍演。她聽說，許多官兵同袍難免會有緊張、壓力的情緒。

蔡總統表示，大家各司其職、沉著以對，展現平時精實訓練的成果，她要給予高度的肯定。人民的安全感，正是來自國軍這股堅定的信心。

她說，破壞民主的挑戰從來沒有間斷過，來自外在的威脅也從來沒有停止過。做為三軍統帥，她會和大家並肩同行，全民也會做中華民國國軍最強的後盾。

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蔡總統最後代表全體人民，感謝國軍在工作崗位上，嚴密且即時地掌控周邊所有軍事動態、做好紮實的防衛準備。她請大家繼續努力，秉持深植全體軍民心中的「823精神」，一起捍衛國家安全以及得來不易的民主自由。

海鋒大隊為對海反艦飛彈部隊，以雄風二型反艦飛彈與雄風三型反艦飛彈為主要武裝，轄下數個中隊，分別位於新北市三芝以及屏東小琉球等地。（編輯：林興盟）1110823