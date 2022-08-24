會美國胡佛團 朱立倫：兩岸溝通難度高國民黨願努力

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國民黨主席朱立倫24日會見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」學者團，朱立倫表示，國民黨強調加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，以對話交流降低兩岸衝突風險、同時以堅實國防保衛家園。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年8月24日

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨主席朱立倫今天會見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」學者團時表示，與對岸溝通協商或許難度相對高，但國民黨願意努力去做，就能為台灣爭取更多解決國內問題的時間。

朱立倫今天在國民黨中央黨部會見胡佛研究所國家安全專案小組主席埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）、資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matt Pottinger）、資深研究員麥克弗爾（Michael McFaul）等「台灣在印太地區」（Taiwan in the Indo-Pacific, TIPR）學者團，會中雙方充分交流有關區域安全、經貿議題、台美關係等議題。

朱立倫表示，國民黨強調加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，以對話交流降低兩岸衝突風險，同時以堅實國防保衛家園；國民黨支持整體防衛構想（ODC）與不對稱作戰的能力，維持強大的國防實力與能量，並同時保持與對岸溝通管道，就是國民黨的立場；另外，像是台灣兵役制度與後備制度的改革更是刻不容緩。

朱立倫說，與對岸溝通協商或許難度相對高，但願意努力去做，就能為台灣爭取更多解決像是國防改革、或已成為重大國安議題的能源問題等國內議題的時間。

朱立倫強調，中華民國是個民主國家，政黨輪替是常態，國民黨雖然目前在野，但是個負責任的在野黨，考量更多的是國家安全、區域和平，而非只是政黨利益。

朱立倫也針對會中提問說明，疫情發生以來2、3年，政府對在中國大陸定居生活的台灣民眾未善盡關心職責，此次國民黨副主席夏立言前往台灣民眾在大陸聚集較多的長三角、珠三角、福建一帶，就是要關心台商、台生、台胞並聆聽其心聲。

朱立倫也說，在經濟上，台灣進出口依賴兩岸貿易比例高達42%，台海若發生危機將造成經濟嚴重損失。國民黨馬政府執政時期，與大陸簽署兩岸經濟合作框架協議（ECFA），台灣經濟實際上受惠於此；但民進黨執政以來，卻與大陸中斷溝通管道，ECFA於2021年底已到期，目前尚未續簽，大陸方面可以隨時取消。

朱立倫指出，ECFA若因此而終止，將導致ECFA台灣方面早收清單539項的免稅優惠取消，此占台灣出口大陸16%之多，試想此經濟貿易損失對台灣中小企業民生經濟有多大的影響與衝擊；國民黨作為一個負責任政黨，必須要去溝通，對國家好的事，不會因為政治考量而沒有勇氣承擔。（編輯：林克倫）1110824